Día del Padre: regalos y celebraciones con impacto positivo

Experiencias gastronómicas, bebidas de producción responsable, regalos de bienestar y accesorios sustentables forman parte de la propuesta de Empresas B para celebrar esta fecha especial combinando calidad, propósito e impacto positivo.

El Día del Padre se celebra este domingo en la Argentina.

El Día del Padre es una de las fechas más importantes del calendario comercial argentino. En la búsqueda del regalo ideal o de una experiencia inolvidable para compartir en familia, muchos consumidores eligen productos y servicios que, además de agasajar a papá, generan un impacto positivo en la sociedad y el ambiente.

“Fechas como el Día del Padre son una oportunidad para celebrar y compartir, pero también para reflexionar sobre nuestras decisiones de consumo . Cada vez más personas buscan regalos y experiencias que, además de ser significativos para quienes los reciben, tengan un impacto positivo en las comunidades y el ambiente. La Certificación de Empresa B ayuda a identificarlas”, señaló Marina Arias , Directora Ejecutiva de Sistema B Argentina.

Según datos del Centro Nacional de RSE y Capital Social (CENARSECS) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, el 75% de los argentinos considera el impacto social y ambiental en sus compras y casi el 70% está dispuesto a pagar más por productos sustentables de empresas que devuelvan valor a la sociedad.

En este contexto, las Empresas B argentinas ofrecen alternativas para celebrar el Día del Padre y, al mismo tiempo, impactar positivamente en las comunidades y el planeta.

En el rubro de indumentaria y accesorios , se destacan marcas como Martha (gorras y mochilas), Luleå Mindful (para los papás yogis o deportistas), Luxo (indumentaria sin género), La Argentina (para los más clásicos) y This is BP (con colecciones inspiradas en skate, surf y outdoor). Para quienes eligen moda circular, Cocoliche y Galpón de Ropa ofrecen prendas con altos estándares de calidad.

El 75% de los argentinos considera el impacto social y ambiental en sus compras.

Además, Limay Denim ofrece beneficios especiales: descuentos de hasta el 30% en su local de Villa Crespo el domingo 14 de junio y hasta 12 cuotas sin interés en compras superiores a $200.000 (tanto en la tienda física como online) desde el lunes 15 al domingo 21. A su vez, Fracking Design (Empresa B que elabora accesorios a partir de materiales recuperados) ofrece un 15% de descuento en la compra de dos o más productos de su colección inspirada en el Mundial.

En la categoría de hogar, jardín y oficina, las Comunidad B local cuenta con un amplio abanico de opciones: colchones y almohadas de Calm, tecnología de Green Computer, composteras urbanas de Kompost, muebles de jardín hechos con plástico reciclado de Wood Idea, aromas de Patagonia Candles, alfombras de diseño de Matara y Elementos Argentinos, productos de oficina hechos con cuero reciclado de Vacavaliente y huertas hidropónicas de Verdeagua (con descuento en la web).

La Empresa B Ofelia Market Sostenible cuenta con propuestas para el hogar, moda consciente y cosmética natural elaborados con materiales responsables. La plataforma presenta un catálogo especial para el Día del Padre con opciones personalizables. Por otro lado, Qero Ecovasos propone kits temáticos para la fecha, disponibles en @qeroecovasos.

Finalmente, para quienes quieran dejar la elección del regalo del lado del agasajado, Pago24 propone las Tarjetas de Regalo Visa Pago24, disponibles en formato físico y virtual. Son una alternativa práctica y flexible que permite a cada padre elegir qué comprar, dónde y cuándo hacerlo.

Gastronomía, bebidas y experiencias

Para compartir un almuerzo o cena inolvidable, la Comunidad de Empresas B argentina cuenta con propuestas en diferentes lugares el país y para todos los gustos:

- En Buenos Aires: Carne Hamburguesas (con locales en La Plata, DOT Baires Shopping, Distrito Arcos y Recoleta), Alamesa (el primer restaurante atendido por personas neurodivergentes, ubicado en Cañitas), Pulpería Quilapán (San Telmo) y Koala (con sucursales en Palermo y Pilar).

- En Mar del Plata: Sarasanegro.

- En Mendoza: Nipoti, Bosco, La Marchigiana y Centauro.

A la hora de elegir un vino, las 9 Bodegas B presentes en Argentina ofrecen botellas con impacto positivo verificado: Dolium, Araujo, Lagarde, Domaine Bousquet, The Wine Plan, Trivento, CARO, Kaikén y Penedo Borges.

Para los amantes de los destilados, se destacan Bosque Gin y Destilería Kalmar. Esta última acaba de lanzar su vermú “Planazo” (disponible con un 20% de descuento en la web con el código de PAPASOSUNPLANAZO) y también cuenta con una oferta de cajas premium ideales para regalar a papá en su día.

Sorprender con un desayuno, merienda o comida en casa también puede ser una buena opción. Empresas B locales producen sabores únicos con ingredientes naturales, orgánicos y/o plant based. Algunas opciones son: picadas de Piccadely, tés de Wally’s Patagonia, frutos secos premium de Canelo, aderezos de Arytza, jugos de Pura Frutta, barritas y granolas de Zafrán, leches de cabra de La Primera, dulces de Las Quinas y chocolates artesanales de Bianco y Nero.

Por el día del padre, Wally 's Patagonia ofrece kits personalizados de tés y especias con un 20% de descuento utilizando el código “TIEMPOJUNTOS”. Además, Zafrán lanzó combos especiales para compartir con papá, entre ellos el combo “Grande Pá” con un 15% de descuento durante la semana del Día del Padre.

¿Qué es una Empresa B?

Las Empresas B son compañías verificadas por B Lab que cumplen con altos estándares de desempeño social, ambiental y transparencia. Definen un propósito, modifican sus estatutos para protegerlo y se comprometen legalmente a beneficiar no solo a sus accionistas, sino también a trabajadores, clientes, comunidades y al ambiente. Además, miden y gestionan su impacto en un proceso de mejora continua.

La Certificación de Empresa B no es un destino ni un indicador de perfección, sino un hito en el camino de impacto de una empresa. Estas organizaciones forman parte de una comunidad global que trabaja para construir un sistema económico que ponga en el centro el bienestar de las personas y el planeta.