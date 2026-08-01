El reciclado de plásticos cayó 11% en 2025 y el sector reclama una ley para impulsar la economía circular + Agregar ámbito en









Un informe de Ecoplas y CAIRPLAS reveló que la recuperación de plásticos retrocedió 11% durante 2025, en línea con la caída del consumo. El sector destacó el crecimiento de la valorización energética y pidió avanzar con un marco regulatorio nacional.

La recuperación de plásticos alcanzó 235.352 toneladas en 2025, un 11% menos que el año anterior.

La recuperación de plásticos en Argentina registró una caída durante 2025, en un contexto marcado por la retracción del consumo interno y la volatilidad de los mercados internacionales. Así lo refleja el Índice de Reciclaje 2025, elaborado por Ecoplas y la Cámara Argentina de la Industria de Reciclados Plásticos (CAIRPLAS), que relevó la actividad de 150 empresas del sector.

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Según el informe, durante el año pasado se recuperaron 235.352 toneladas de plásticos, lo que representa una disminución interanual del 11%. El dato marca un freno en la actividad del sector, aunque mantiene una tendencia de crecimiento de largo plazo respecto de las últimas dos décadas.

El reciclado mecánico cayó, pero creció la valorización energética Del total recuperado, 198.025 toneladas correspondieron al reciclado mecánico, modalidad que registró un descenso del 15% respecto de 2024. En cambio, la valorización energética avanzó 23%, hasta alcanzar las 37.327 toneladas.

La industria sostiene que una ley de responsabilidad extendida del productor es clave para impulsar nuevas inversiones. Esta tecnología consiste en aprovechar el alto poder calorífico de los residuos plásticos para utilizarlos como combustible alternativo, principalmente en hornos cementeros.

El informe también muestra que la proporción de plásticos posconsumo domésticos reciclados cayó del 25,8% al 14,6%, mientras que la participación del plástico reciclado sobre el consumo nacional descendió del 16,66% al 12,44%.

El sector reclama una ley nacional para fortalecer la economía circular Desde Ecoplas atribuyeron la caída principalmente a la baja del consumo y a las fluctuaciones de precios en el mercado internacional, aunque advirtieron que persisten desafíos estructurales para consolidar el crecimiento del reciclaje en el país. "Es fundamental avanzar con una ley nacional de responsabilidad extendida del productor para envases, desarrollar la infraestructura y la logística, fortalecer la gestión integral de los residuos y promover la separación en origen", afirmó Verónica Ramos, directora ejecutiva de Ecoplas. Pese al retroceso registrado en 2025, el informe destaca que el reciclado de plásticos en Argentina multiplicó por cinco su volumen en poco más de dos décadas. Además, subraya que la industria cuenta con capacidad instalada y presencia federal para expandirse, aunque considera clave contar con un marco regulatorio que incentive las inversiones, garantice el abastecimiento de materiales reciclados y fortalezca el desarrollo de la economía circular.