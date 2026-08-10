Cómo tramitar y consultar el estado de tu Prestación por Desempleo en ANSES

El organismo permite iniciar la solicitud de manera digital y controlar desde internet la fecha, el lugar de cobro y la evolución de la gestión.

La Prestación por Desempleo de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) está destinada a trabajadores en relación de dependencia que quedaron sin trabajo por determinadas causas contempladas por la normativa. El beneficio consiste en un pago mensual durante un período establecido y puede incluir asignaciones familiares y cobertura de salud mientras dure la prestación.

Para acceder, no alcanza con haber perdido el empleo. ANSES establece requisitos vinculados con la situación en la que terminó la relación laboral y con la cantidad de meses trabajados con aportes durante los años anteriores. En el caso de los trabajadores permanentes , se deben acreditar al menos seis meses de trabajo con aportes dentro de los tres años previos al despido o finalización del contrato.

El trámite es personal y tiene un plazo para iniciarse. ANSES establece que la solicitud debe realizarse dentro de los 90 días hábiles desde la ruptura de la relación laboral. Si se presenta después, se descuenta un día de prestación por cada día hábil transcurrido desde el vencimiento del plazo.

Una vez aprobada la prestación, el beneficiario puede consultar cuándo y dónde cobra desde los canales digitales de ANSES. La consulta de fecha y lugar de cobro está disponible para quienes reciben una prestación del organismo , incluida la Prestación por Desempleo. Para realizarla se puede ingresar a la sección correspondiente de la página oficial oficial con el número de DNI y consultar el calendario de pagos según la terminación del DNI.

También es posible mediante Mi ANSES , el canal digital que funciona las 24 horas. Para ingresar se necesita el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Desde ahí se puede consultar la fecha de cobro, revisar expedientes y completar distintas gestiones vinculadas con las prestaciones. El sistema también permite consultar el estado de los trámites.

El medio de pago tiene una particularidad. ANSES gestiona la apertura de una Caja de Ahorro de la Seguridad Social para quienes deben cobrar la prestación. El beneficiario puede retirar el dinero por ventanilla en la entidad asignada y posteriormente recibe una tarjeta de débito para operar mediante cajeros automáticos. Si ya se cobraba una prestación de ANSES a través de una cuenta bancaria, el organismo puede asignar esa misma cuenta.

La cantidad de cuotas no es igual para todos. ANSES establece entre dos y 12 cuotas, según los ingresos y los meses trabajados con aportes durante los tres años anteriores. Para las personas mayores de 45 años, el período de cobro se extiende durante seis meses adicionales.

Cómo sacar turno en ANSES para tramitar el desempleo

La Prestación por Desempleo puede iniciarse de dos maneras: mediante Atención Virtual o presencialmente en una oficina de ANSES con turno previo. Para la opción digital se necesita contar con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Desde Mi ANSES se debe ingresar al canal de Atención Virtual, seleccionar la opción correspondiente a la Prestación por Desempleo y completar el formulario.

Si se elige la modalidad presencial, el turno se solicita desde la página oficial de ANSES. El organismo señala expresamente que el trámite puede realizarse en una oficina con turno. Antes de pedir la cita es importante reunir la documentación que acredita tanto la identidad como la situación de desempleo. ANSES solicita el DNI original y una copia. Además, según la causa de la desvinculación, hay que presentar la documentación correspondiente.

Cómo solicitar la Certificación Negativa y Constancia de CUIL

La Certificación Negativa es un documento emitido por ANSES que acredita que una persona no registra determinados aportes, prestaciones o beneficios en las bases del organismo. Tiene una validez de 30 días y no requiere sello ni firma de un empleado de ANSES. El documento puede obtenerse por internet utilizando el número de CUIL.

La consulta contempla información correspondiente a los últimos seis meses y permite verificar, entre otros datos, si existen declaraciones juradas como trabajador en relación de dependencia, aportes como autónomo o monotributista, Prestación por Desempleo, asignaciones familiares, AUH, programas sociales o prestaciones previsionales vigentes.

Para descargarla, se puede ingresar al sitio web oficial de ANSES y acceder a la sección de consultas, donde aparecen las opciones Certificación Negativa y Constancia de CUIL. Ambas también están disponibles desde la aplicación Mi ANSES. La Constancia de CUIL, por su parte, permite acreditar el Código Único de Identificación Laboral.

Así, una persona que perdió su empleo puede resolver buena parte de las gestiones sin trasladarse: iniciar la Prestación por Desempleo mediante Atención Virtual, consultar el estado del expediente, verificar cuándo y dónde cobrará y descargar tanto la Certificación Negativa como la Constancia de CUIL desde los canales oficiales. Para quienes necesiten asistencia durante el trámite, ANSES también mantiene disponible la línea telefónica 130.