Fecha y sede confirmada para Boca vs Vélez en la Copa Argentina

La organización del certamen federal confirmó cuándo y dónde jugarán Boca y Vélez por los octavos de final.

De cara a los octavos de final de la Copa Argentina , Boca y Vélez ya tienen sede confirmada: se enfrentarán el miércoles 2 de septiembre , a las 21.15, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en un cruce a partido único.

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El "Xeneize" llega a esta instancia tras eliminar a Sarmiento de Junín en la fase previa. Mientras que el "Fortín" hizo lo propio frente a Gimnasia y Tiro de Salta .

Ahora, ambos definirán en terreno neutral quién avanza a los cuartos de final del certamen.

La organización del torneo definió que el partido se jugará en el estadio de Córdoba, tras analizar otras alternativas que incluyeron estadios de Santa Fe y Rosario.

Así, el Mario Alberto Kempes , con capacidad para cerca de 57.000 espectadores , será el anfitrión de un partido de enorme expectativa.

Al disputarse a eliminación directa, si los 90 minutos reglamentarios finalizan igualados, la clasificación se resolverá mediante tiros desde el punto penal. No habrá margen para alargue ni revancha.

Boca, bajo la conducción técnica de Rodolfo Arruabarrena, viene de sumar a Enner Valencia y encara una etapa de reconstrucción con la Copa Argentina como uno de los grandes objetivos de la temporada.

El equipo deberá afrontar un calendario cargado durante las próximas semanas, con competencias simultáneas que pondrán a prueba la profundidad del plantel.

Vélez, por su parte, buscará dar el golpe y meterse entre los ocho mejores del torneo. Eliminar a uno de los grandes candidatos en Córdoba significaría un envión anímico importante para un equipo que ya dejó en el camino a Gimnasia y Tiro de Salta y ahora tendrá enfrente a un rival de mayor jerarquía.

El ganador del cruce tendrá un premio adicional: en cuartos de final se enfrentará al vencedor del partido entre Racing y Belgrano, lo que podría derivar en otro duelo de alto voltaje.