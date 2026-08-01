BBVA lanza las Becas Leonardo con financiamiento de hasta u$s50.000 para investigadores y creadores + Agregar ámbito en









La Fundación BBVA abrió por primera vez en Argentina la convocatoria a las Becas Leonardo, un programa que otorgará hasta cinco ayudas individuales de hasta u$s50.000 para proyectos científicos, tecnológicos, ambientales y culturales.

Las Becas Leonardo otorgarán hasta cinco ayudas individuales de u$s50.000 para proyectos desarrollados en Argentina.

El programa Becas Leonardo desembarca por primera vez en Argentina con el objetivo de impulsar el desarrollo de proyectos innovadores en ciencia, tecnología, ambiente y cultura. La iniciativa, promovida por la Fundación BBVA, otorgará hasta cinco becas individuales de hasta u$s50.000 cada una para investigadores y creadores que desarrollen sus proyectos en el país.

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La convocatoria permanecerá abierta hasta el 21 de septiembre de 2026 y está dirigida a profesionales de entre 30 y 45 años, argentinos o extranjeros con residencia fiscal en el país, que presenten propuestas originales con un plazo de ejecución de entre 12 y 18 meses.

Financiamiento para impulsar proyectos innovadores La convocatoria estará abierta hasta el 21 de septiembre y los resultados se anunciarán en febrero de 2027. Las becas contemplan tres grandes áreas de trabajo: Ciencias de la Computación, Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial; Tecnología Limpia (Cleantech) y Biodiversidad; y Creación Literaria y Artes Escénicas.

Los fondos podrán destinarse a distintas necesidades vinculadas con el desarrollo del proyecto, como la compra de equipamiento y materiales, la realización de experimentos, el desarrollo de prototipos, la contratación de colaboradores, la movilidad, la edición o publicación de trabajos y otros gastos justificados dentro del plan de trabajo.

La selección de los beneficiarios estará a cargo de comisiones integradas por especialistas de reconocida trayectoria, que evaluarán tanto la experiencia y antecedentes de los postulantes como la originalidad y el potencial innovador de las propuestas.

Un programa con trayectoria internacional La iniciativa nació en España en 2014 y, desde entonces, ha acompañado a más de 700 investigadores y creadores. En 2026, la Fundación BBVA decidió extender el programa a América Latina, incorporando a Argentina, Colombia, México y Perú con el objetivo de fortalecer la producción de conocimiento y la innovación en la región. "Con la llegada de las Becas Leonardo a Argentina reafirmamos nuestro compromiso con el conocimiento como motor de progreso económico, social y cultural. Esta convocatoria busca acompañar a investigadores y creadores en un momento decisivo de sus carreras, con el respaldo necesario para desarrollar proyectos originales, ambiciosos y con impacto", afirmó Camila Staffora, Principal Manager de Negocio Responsable de BBVA en Argentina. Las postulaciones deberán realizarse exclusivamente a través del formulario disponible en programaleonardo.com hasta el 21 de septiembre de 2026 a las 17. Los resultados de la convocatoria se darán a conocer a partir del 1 de febrero de 2027.

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