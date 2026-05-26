Cuándo es el Día del Padre en Argentina en 2026 y por qué cambia todos los años

En Argentina, distintos sectores intentaron establecer el 24 de agosto en homenaje a José de San Martín y al nacimiento de su hija Merceditas.

El Día del Padre es una de las fechas familiares más importantes del calendario argentino y, todos los años, vuelve a generar la misma pregunta: ¿cuándo se celebra?

A diferencia de otras efemérides que tienen un día fijo, esta cambia todos los años porque la tradición es festejarlo el tercer domingo de junio , una modalidad que también se replica en distintos países del mundo. Además, permite que coincida con un fin de semana , facilitando los encuentros y reuniones.

En 2026, el Día del Padre se celebrará el domingo 21 de junio . La fecha cambia anualmente porque no está asociada a una en específico, sino que siempre se ubica en el tercer domingo del sexto mes.

Este año, quedará muy cerca del feriado nacional del 20 de junio, día en que se conmemora el paso a la inmortalidad de Manuel Belgrano. Sin embargo, como ese caerá sábado, no habrá un fin de semana largo como en 2025.

A su vez, en nuestro país, la celebración se convirtió en uno de los eventos comerciales más importantes del año. Durante las semanas previas, los comercios lanzan promociones y descuentos orientadas a regalos para padres y abuelos.

calendario feriado Depositphotos

Por qué se celebra el tercer domingo de junio

La historia más difundida señala que la impulsora de celebrar el Día del Padre fue Sonora Smart Dodd, una mujer de Spokane, en el estado de Washington, Estados Unidos, que quiso homenajear a su progenitor, William Jackson Smart, un veterano de guerra que crió solo a sus seis hijos luego de la muerte de su esposa.

Inspirada por el éxito que había tenido el Día de la Madre, propuso crear una jornada especial dedicada a reconocer el esfuerzo y la dedicación de los padres, y el primer festejo fue el 19 de junio de 1910, mes elegido porque coincidía con el cumpleaños de su papá.

Con el paso de los años, la idea comenzó a expandirse por distintos estados hasta convertirse en una tradición cada vez más popular. En 1966, el presidente Lyndon B. Johnson firmó una proclamación que establecía oficialmente el tercer domingo de junio como el Día del Padre. Y en 1972, Richard Nixon convirtió la fecha en una celebración nacional.

Sin embargo, en Argentina existió otra propuesta vinculada a José de San Martín. Distintos sectores impulsaron celebrarlo el 24 de agosto, fecha en la que nació su hija Mercedes Tomasa, conocida como "Merceditas", en 1816.

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En Mendoza, la tradición todavía permanece dentro del calendario escolar, a través de la Ley Provincial N° 5.131. Ahí continúan realizándose actos y actividades vinculadas al prócer y su relación con su hija, incluso recordando las famosas “Máximas para Merceditas”.