Es arquitecto, se subió al boom del diseño y la sostenibilidad y fabrica muebles y piezas de arte con Inteligencia Artificial

Este cambio de mentalidad ha llevado a diseñadores y fabricantes a experimentar con nuevos materiales y procesos. Desde maderas recicladas hasta piedra flexible y plásticos híbridos, los límites de lo posible en la fabricación de muebles se están expandiendo.

Cuando el arte y el mobiliario se Fusionan

Alejandro Anselmi no es un diseñador convencional. Su enfoque es tratar los muebles como piezas de arte, pero su evolución lo ha llevado a explorar un camino aún más inesperado: convertir los desperdicios de su fábrica en cuadros abstractos.

Todo comenzó como una necesidad de reutilizar los sobrantes de producción. Mármol, piedra sinterizada, madera… materiales que, en cualquier otra empresa, hubieran sido desechados. Anselmi, sin embargo, vio en ellos una oportunidad. Diseñó sus primeras piezas en la computadora, programó cortes milimétricos con tecnología CNC, y ensambló las piezas como un rompecabezas. El resultado: una colección de arte abstracto con una estética única, que encaja perfectamente con el mobiliario de alta gama que produce.

image.png

Lo que en un principio era un simple experimento terminó convirtiéndose en un éxito inesperado. Los clientes que visitaban su showroom buscando muebles comenzaron a interesarse en los cuadros, y pronto Fred Home empezó a comercializarlos como parte de su oferta.

La IA como aliada del diseño

El uso de inteligencia artificial en Fred Home no se limita a la optimización de materiales. La empresa ha implementado algoritmos para analizar las tendencias del mercado y recopilar información directamente de sus clientes. A través de encuestas automatizadas, la IA analiza las preferencias de los consumidores y ayuda a diseñar piezas que se alineen con sus gustos y necesidades.

Pero lo más interesante está en lo que viene. Según Anselmi, en los próximos años la IA podrá encargarse de diseñar muebles personalizados en segundos, enviando los planos directamente a máquinas de producción sin intervención humana. También permitirá que los clientes visualicen sus muebles en tiempo real a través de realidad aumentada, probándolos en sus hogares antes de comprarlos.

Estos avances ya se están viendo en mercados como Europa y Estados Unidos, donde empresas como IKEA y Herman Miller están experimentando con IA generativa para crear muebles optimizados y sostenibles. Argentina, con diseñadores como Anselmi a la cabeza, no se quedará atrás.

El futuro del diseño en Argentina

La historia de Alejandro Anselmi y Fred Home es solo un ejemplo de cómo el diseño argentino está evolucionando en 2025. La combinación de arte, tecnología y sostenibilidad no es una moda pasajera, sino una tendencia que define el futuro de la industria.

Con una economía en proceso de recuperación y un mercado cada vez más receptivo a la innovación, Argentina tiene la oportunidad de posicionarse como un referente en el diseño global. Y si algo ha demostrado Anselmi, es que en un mundo donde todo parece estar ya inventado, siempre hay espacio para crear algo nuevo.

image.png

Periodista: ¿Cómo fue la transición de estudiar arquitectura a convertirte en un referente en la industria del mobiliario en Argentina?

Alejandro Anselmi: La transición se dio de manera muy orgánica, ya que uno como arquitecto tiene la capacidad de pensar espacios para el hábitat cotidiano de la gente según su uso y darle funcionalidad en base a ello. Es por esto que uno como profesional dentro de este hábitat se encuentra no solo con el inmueble sino con los objetos mueble que le dan el carácter a cada espacio para su uso determinado y en ello encontramos el diseño de las piezas que brindan el servicio de uso. En definitiva uno va pensando en cada ambientes en función de que van a albergar dentro. No es por casualidad que grandes referentes del mundo de la arquitectura no solo sean conocidos por su obras de arquitectura sino por sus diseños de mobiliario como puede ser el caso de Mies Van der Rohe con su sillón barcelona o la L-Leg Table de Alvar Alto.

Periodista: ¿Cuáles son las tendencias más fuertes en diseño de muebles para este año? ¿Qué materiales, colores o estilos están marcando el futuro del sector?

A.A.: La tendencia para este año estará basada en la funcionalidad, la sostenibilidad y la personalización. Los muebles multifuncionales en conjunto con los espacios personalizados van a cobrar gran importancia. Los materiales ecológicos y los diseños con formas orgánicas reviviendo un poco lo natural van a ser tendencia. Es por ello que en cuanto a colores y acabados se va a ver una inclinación hacia colores neutros y materiales como madera y piedras naturales.

image.png

Periodista: En 2025, la inteligencia artificial está transformando muchas industrias. ¿Cómo la estás implementando en la creación y diseño de muebles en Fred Home?

A.A.: Por un lado, implementando programas que nos ayudan a la optimización de materiales para reducir costos y tiempos de producción. Y por otro lado la implementamos como medio para entender las tendencias de mercado y la demanda de productos así de esta manera estamos preparados frente a las nuevas tendencias, a su vez la IA recopila encuestas que enviamos a nuestros clientes y genera una base de datos que nos brinda información de los productos más solicitados o requeridos por los clientes.

Periodista: Para alguien que quiere empezar un negocio de muebles hoy, ¿cuáles son los mayores desafíos y qué consejo clave le darías?

A.A.: Es fundamental tener claros los objetivos. El mercado de diseño y venta de mobiliario es muy competitivo y hay grandes marcas con gran trayectoria y pequeños fabricantes emergentes, tener en claro quien es la competencia es fundamental. Por otro lado el diseño de mobiliario hoy en día como gran parte de los productos de consumo cambian rápidamente, con lo cual aconsejaría seguir una estética que identifique a la marca pero no encerrarse en un producto determinado tener diversidad, versatilidad y adaptabilidad al cambio. Incorporar la sostenibilidad y la responsabilidad social, incluir el uso de materiales sostenibles y reducción de residuos.

Periodista; Tu marca se ha destacado por su enfoque ecológico. ¿Cómo lográs equilibrar diseño, calidad y sostenibilidad sin comprometer la estética ni la funcionalidad?

A.A.: No es una tarea fácil, y claro que uno siempre quisiera poder llegar a una fabricación 100% sostenible pero el mercado en general se va adaptando de manera pausada. Pero desde nuestro lugar comenzamos a pensar cada diseño, reduciendo al máximo los niveles de desperdicio por un lado que es fundamental y por otro comenzamos a generarnos la pregunta de qué podíamos hacer con los desperdicios generados que eran imposibles de reducir o evadir, es ahí donde surgió la idea del desarrollo de piezas más pequeñas de mobiliario a partir de sobrantes y la creación de arte en cuadros que se producen en un 90% a partir de los desperdicios generados. Al ser todos materiales que utilizamos para la creación de todos nuestros muebles el proceso y los tratamientos empleados siguen siendo los mismos es por ello que la estética y funcionalidad no se ven afectados.

Además de diseñar mobiliario, transformás remanentes de materiales en arte exclusivo. ¿Cómo nació esta idea y qué impacto ha tenido en tu marca?

A.A.: La idea surgió como lo mencione anteriormente, de la necesidad de reutilizar materiales sobrantes y de desperdicio que se generan en la fabricación de muebles pensando como premisa en el respeto del medioambiente y la necesidad de volcarnos a ser una fábrica sostenible, sabiendo que los recursos utilizados, maderas, piedras etc por mas que salen de la naturaleza son finitos y no es una fuente inagotable. Es ahí donde mi gusto por el arte abstracto salió a la luz con la idea de crear cuadros exclusivos en base a estos materiales. En un principio fabriqué algunos cuadros para nuestro showroom, así de esta manera podíamos vestir las paredes y dar un poco más de calidez al ambiente y mostrar el arte que generamos con los desperdicios, pero ahí fue donde todo cambio. Los clientes que venían al showroom por mobiliario veían los cuadros y los querían! Fue en ese punto cuando comenzamos a fabricarlos para la venta de manera sostenida.

Periodista: Hay algún material innovador o tecnología que creas que revolucionará la fabricación de muebles en los próximos años?

A.A.: Si, sin dudas los hay y estoy seguro que hay mucho más por ser creado. Hay materiales híbridos por ejemplo que combinan madera y plástico, los cuales son muy livianos, ofrecen gran resistencia y son sostenibles, se emplean mucho en mobiliario de exterior, por otro lado se pueden encontrar laminas de piedra flexible que brindan un abanico de posibilidades para la fabricación de muebles muy interesante a las que antes no se podía llegar etc.

Con respecto a latecnologia, la IA sin dudas va a revolucionar este mercado, ya que puede asistir a una planta de fabricación desde la concepción de un mueble, solamente cargando los datos básicos como materialidad, color, funcion que cumplira dicho mueble, la IA es capaz mediante los programas indicados de generar el prototipo, diseñar los planos y enviar a una maquina CNC la programación necesaria para desarrollar dicho mueble. Estamos frente a una tecnología que ya está revolucionando no solo el mercado de mobiliario sino todos los mercados de fabricación.

image.png

Periodista: Trabajás con arquitectos, diseñadores y decoradores. ¿Cómo influye esta sinergia en el proceso de creación y qué valor aporta a un cliente final?

A.A.: Es muy interesante y enriquecedor trabajar con ellos. Por supuesto que ya hace muchos años que trabajamos en equipo con varios profesionales del rubro y hemos creado una relación de confianza en donde ellos aportan sus ideas y traen nuevos diseños de sus viajes por el mundo y en conjunto los materializamos, nosotros hacemos que sus ideas cobren vida y se materialicen, combinando sus ideas y nuestros conocimientos de los materiales, logramos piezas únicas. Este es el valor agregado que le brindamos al cliente final, le diseñamos y fabricamos piezas únicas e irrepetibles que solo ellos tendrán y eso es reconocido por los clientes y valorado.

Periodsita: En un mercado donde los consumidores buscan exclusividad, ¿cómo equilibrás la personalización con la eficiencia en producción?

A.A.: Es una muy buena pregunta! ya que todos nuestros productos son hechos a la medida del cliente. Tratamos de trabajar con piezas estandarizadas de base, que se pueden ir adaptando según las necesidades y modelos a fabricar, de este modo hacemos que la personalización y la producción eficaz encuentren un punto de equilibrio, ya que no estamos fabricando productos en serie.

Periodista: Hoy ya usás inteligencia artificial en diseño, pero mirando hacia adelante, ¿cómo imaginás que la IA cambiará por completo la industria del mobiliario en los próximos 10 años?

A.A.: En los próximos 10 años la IA va a revolucionar el mercado de varias maneras. Por ejemplo con la recopilación de algoritmos de aprendizaje ( que ya hoy se utilizan en distintas aplicaciones que usamos todo el tiempo en nuestros celulares) se van a poder diseñar muebles personalizados para cada cliente, al mismo tiempo se va a poder reducir y optimizar tiempos de fabricación y materiales. Por medio de la realidad aumentada, los clientes van a poder visualizar los muebles en sus hogares antes de comprarlos, lo que va a llevar a tiendas virtuales y que el cliente no tenga que moverse de su casa. Por otro lado, las fábricas van a poder utilizar la IA para analizar tendencias y preferencias del mercado dándole la ventaja de adaptarse a los cambios futuros. Y esto es solo algunas de las cosas que puedo mencionarte ahora, seguramente muchas más se van a poder implementar y están por venir.

Periodista: ¿En qué momento te diste cuenta de que los sobrantes de materiales de tus muebles podían convertirse en arte? ¿Cómo fue ese primer experimento?

A.A.: El primer experimento fue muy emocionante! Como muchos de los amantes del diseño utilizamos y seguimos referentes o sitios que muestren cosas con las que tenemos afinidad. Hoy Pinterest es un gran sitio donde poder ver, compartir e inspirarse para crear. Como me gusta el arte yo seguia varios tableros en donde había arte abstracto, y hacía ya un tiempo que venia pensando que quería reutilizar esos materiales que tenia en la fábrica de sobrantes, fue un dia de esos en donde uno busca inspiración en el que me cruze con unas sugerencias de la aplicación y se me vino a la cabeza la idea de generar arte con los materiales que utilizo para fabricar los muebles. En ese momento muy entusiasmado empecé a tirar líneas en CAD para ver que salía pensando en los materiales que iba a usar. Después fue programar las piezas y cortarlas con el CNC y empezar a jugar. El resto te lo podrás imaginar!

image.png

Periodista: Mencionaste que diseñás tus obras en la computadora y luego las materializás con cortes CNC. ¿Cómo influye la tecnología en tu proceso creativo y qué ventajas te ofrece en comparación con métodos más tradicionales?

A.A.: La tecnología es fundamental para acelerar los procesos. Al diseñar en la compu yo puedo darle textura, colores profundidad a los cuadros y ver como van a quedar antes de materializarlos, lo que me permite modificar cualquier cosa si veo que no me gusta o no transmite la esencia que estoy buscando. Y una vez definido este paso la implementación de la tecnología CNC me da la ventaja de que una vez las piezas se cortan, no hay márgenes de error, directamente se arma se pegan las piezas y queda terminado el producto sin tener que pulir o retocar piezas, cosa que si se realiza con métodos más tradicionales siempre hay márgenes de error y las piezas se tienen que ajustar para que todo calce bien.

Periodista: Tu enfoque es tratar los muebles como piezas de arte. ¿Cómo influye esta visión en el diseño de tus cuadros y cómo buscás que dialoguen con los espacios en los que se exhiben?

A.A.: Si claro, el diseño de los muebles desde mi punto de vista los tomo como piezas de arte que visten un espacio como asi también lo es un cuadro, creo que por eso pude mezclar la fabricación y creación de tanto muebles como obras de arte. Los cuadros los diseño mirando la dureza de los espacios, es decir esta en un ambiente donde predominan las líneas rectas? ¿la ortogonalidad? o es un espacio más bien que fluye y predominan las curvas y las formas orgánicas? las respuestas a estas interrogantes van confeccionando la grilla base de cada pieza, para que de esta manera se sumerja en el ambiente y se perciba como un objeto pensado para ese espacio.

image.png

Periodista: Utilizás mármoles, piedras sinterizadas y maderas sobrantes para crear tus obras. ¿Cómo elegís qué materiales reutilizar y de qué manera estos aportan carácter a cada pieza?

A.A.: Los materiales que utilizamos tienen carácter en sí mismo, los marmoles o piedras sinterizadas tienen diseños únicos, la madera implementada se trabaja y se le aplica acabados texturados o lisos con colores pasteles para brindarle el carácter buscado en cada caso particular. En cuanto a cómo elegir el material para cada pieza eso es algo que la pieza en sí misma lo pide uno lo siente, no se si me explico creo que en este punto es donde más se manifiesta el sentido artístico.

Periodista: ¿Cómo imaginás la evolución de esta faceta artística dentro de Fred Home? ¿Te gustaría hacer colaboraciones con otros artistas o expandir esta línea de piezas únicas?

A.A.: Creo que el despertar de esta faceta artística dentro de Fred Home llegó en un momento clave que le va a dar la posibilidad de mostrarse a nuevos mercados. Sin dudas poder llegar a realizar colaboraciones con otros artistas sería algo muy enriquecedor. Poder expandir esta línea de piezas y poder llegar a mercados internacionales sería como un sueño cumplido.