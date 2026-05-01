La estrategia de Carla Vitale para impulsar el diseño emocional y crear proyectos con propósito

Nacida en San Pedro, su recorrido profesional se fue redefiniendo a partir de experiencias personales complejas que, según plantea en su flamante libro “Con los palos de mi vida”, funcionaron como punto de partida para desarrollar proyectos con foco en el bienestar y la identidad.

“El libro es una obra autobiográfica y reflexiva donde relato cómo atravesé momentos de profundo dolor y los convertí en acción, creación y proyectos con alma”, explicó. Allí, aborda duelos, frustraciones e injusticias desde una mirada aplicada a la vida cotidiana y al desarrollo personal.

Vitale presentará ante el público de la Feria del Libro su nueva creación, este sábado a las 18 horas en una actividad donde también expondrá su enfoque sobre cómo transformar la adversidad en proyectos con sentido y proyección.

El perfil de Vitale combina disciplinas que no suelen cruzarse en el mundo empresarial: psicología, terapia ocupacional, arte y diseño. Ese cruce derivó en la creación de CeCé Piumé, una marca de muebles y objetos de decoración que pone el foco en el impacto emocional de los espacios.

“El diseño emocional no es una tendencia estética: es una forma de pensar, crear y habitar el mundo. Es entender que los objetos, los espacios y lo que elegimos no son neutros, generan algo en nosotros. Activan recuerdos, emociones, sensaciones corporales. Nos contienen o nos expulsan. Desde la psicología, sabemos que todo lo que nos rodea puede cargar catexia (energía emocional). Y desde la terapia ocupacional, que las experiencias significativas son las que realmente construyen identidad, salud y bienestar. El diseño emocional une esos dos mundos: crea objetos y espacios que no solo “se ven bien”, sino que se sienten bien y hacen bien.”, sostuvo en diálogo con este medio. Desde ese enfoque, trabaja con materiales nobles como maderas recuperadas y fibras naturales, e incorpora principios de neuroarquitectura y multisensorialidad.

“No es lo mismo apoyar la mano en plástico que en una madera viva. Pienso en las formas desde lo simbólico: por ejemplo, los sillones redondos que estoy lanzando no son solo una decisión estética. Lo circular habla de contención, de abrazo, de límite amoroso. Es casi una experiencia emocional antes que un objeto. También trabajo la multisensorialidad: cómo huele un espacio, cómo suena, cómo se ilumina, cómo se recorre. Porque la experiencia no entra solo por los ojos. Y, sobre todo, busco que cada objeto tenga sentido. Que conecte con quien lo elige. Que acompañe momentos de vida. Que no sea descartable ni vacío”, agregó.

Apertura del canal mayorista

El modelo de negocio apunta a diferenciarse en un mercado saturado de productos estandarizados, con una propuesta basada en identidad, valor artesanal y conexión emocional. En esa línea, Vitale anunció la apertura del canal mayorista de CeCé Piumé para locales de todo el país, con el objetivo de escalar su presencia comercial. “En un mundo saturado de productos, el diseño emocional propone volver a lo esencial: crear con intención, generar vínculo y diseñar desde la sensibilidad. Porque al final, no compramos solo cosas. Elegimos cómo queremos sentirnos en nuestra propia vida”, explicó.

En paralelo, desarrolló un ecosistema de proyectos vinculados: Casa CeCé, un espacio para marcas y productoras, y Cecé Inspira, una red de talleres orientados a impulsar emprendimientos con propósito. A eso se suma una comunidad digital de más de 200.000 seguidores en Instagram, donde difunde contenidos vinculados a bienestar, procesos personales y diseño.