A menos de 45 días del Mundial 2026: las importantes figuras que podrían perderse la competencia

Las máximas estrellas del fútbol empiezan a sentir el rigor del final de la temporada, lo que está provocando lesiones que los obligarían a perderse la competencia más importante.

Todo el planeta del fútbol está listo para el inicio del Mundial 2026 , que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Esta será la edición más ambiciosa en toda la historia del torneo; además de contar con tres sedes, habrá 48 selecciones que buscarán levantar el trofeo el 19 de julio en New Jersey.

A menos de 45 días para el inicio de la competencia, la organización ya no tiene tareas pendientes y todo quedará bajo responsabilidad de los futbolistas. Lamentablemente, algunas figuras se perderán el torneo después de sufrir lesiones, mientras que otros llegarán con lo justo físicamente para el debut mundialista.

Kylian Mbappé sabe que, en caso de disputar el Mundial 2026, podrá romper varios récords si logra mostrar su mejor versión. Recientemente, las últimas noticias que llegaron desde Madrid a Francia asustaron a los fanáticos de los Bleus, quienes temen que su máxima estrella se pierda el torneo.

El Real Madrid volvió a emitir un comunicado que menciona al ex Mónaco y PSG: esta vez, se le diagnosticó una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda . Los estudios llegaron después de que el jugador presentara molestias en la zona afectada.

Mbappé Adam Pretty/Getty Images Mbappé sufrió muchas lesiones a lo largo de la temporada. Adam Pretty/Getty Images

Aunque muchos esperan no tener que cruzarlo, habrá malas noticias para quienes aguardaban la baja del astro merengue: Mbappé podría volver sin problemas el 10 de mayo para el clásico ante el Barcelona. El duelo en el Camp Nou resultará clave en la lucha por la conquista de LaLiga.

Así, "Kiki" no tendría inconvenientes para integrar la lista de Francia para el Mundial 2026, pero deberá tener cuidado. No es la primera vez que queda fuera de los partidos del Madrid por inconvenientes físicos y, a menos de dos meses del inicio, no podrá sufrir más dolencias si quiere llegar con ritmo.

¿Llegará? Croacia podría perder a Luka Modric

En Europa la competencia no para y, con la temporada llegando a su fin, la intensidad sube. De cara a una cita como el Mundial 2026, esto expone a los jugadores a grandes problemas físicos si ocurren jugadas desafortunadas, algo que justamente le ocurrió al seleccionado de Croacia.

Luka Modric disputó una pelota aérea con Manuel Locatelli en el duelo entre Milan y Juventus por la Serie A. El ex Real Madrid sufrió un impacto en su rostro que fue peor de lo que se temía, por lo que decidieron reemplazarlo a falta de 15 minutos para el cierre.

Marco Luzzani/Getty Images Modric Modric encendió las alarmas en Croacia después del duro golpe que lo sacó del clásico ante la Juventus. Marco Luzzani/Getty Images

Los estudios arrojaron que el capitán croata sufrió una doble fractura de pómulo, lo que lo deja fuera del resto de la temporada con el equipo italiano. En su país, el máximo temor fue pensar que no podría formar parte de la delegación para el Mundial 2026.

Para su fortuna, una vez que se realice la cirugía, los tiempos de recuperación le permitirán llegar en condiciones a la Copa del Mundo. El mayor cambio que afrontaría el jugador del Milan es que debería usar una máscara de protección, como mínimo, durante toda la fase de grupos.

Todo lo que tenés que saber del partido inaugural del Mundial 2026

Mientras los jugadores ruegan no sufrir lesiones para no perderse el Mundial 2026, el torneo ya se encuentra listo para recibir la edición más ambiciosa de la historia. El planeta fútbol se paralizará a partir del jueves 11 de junio con el puntapié inicial.

La Ciudad de México será la sede que recibirá el primer partido de la Copa del Mundo. Justamente, la Tricolor abrirá el torneo en su duelo ante Sudáfrica. Curiosamente, ambos combinados fueron los encargados de disputar el choque inaugural en 2010, donde los africanos oficiaron como organizadores.

De esta manera, el Estadio Azteca se convertirá en el primer escenario en albergar tres aperturas de citas mundialistas. Con un récord que se completará apenas el árbitro pite el inicio del juego, el Mundial 2026 promete estar a la altura de un torneo de semejante magnitud.