Las 10 tendencias que marcarán la sustentabilidad en los próximos años

La sostenibilidad corporativa entra en una nueva fase de redefinición. Crecen las críticas al net zero y al greenwashing.

Un reciente informe identifica las 10 tendencias clave que marcarán la agenda de sustentabilidad en los próximos años. Cuestionamientos al net zero, crisis del ESG, escasez hídrica y nuevas formas de greenwashing figuran entre los ejes destacados.

Crisis climática: el fin de las promesas: El tiempo de las declaraciones sin sustento llega a su fin; se exige evidencia concreta de avances reales. Las compensaciones de carbono en la mira: Se cuestiona la efectividad y transparencia del mercado de carbono como herramienta de descarbonización. Equidad de género: barajar y dar de nuevo: El progreso se estanca, especialmente en posiciones de liderazgo, y requiere un nuevo enfoque. La lenta agonía del concepto ESG: El marco ESG enfrenta una crisis de legitimidad por politización y falta de resultados tangibles. Otra vez trabajo infantil: Reaparece como un riesgo crítico en cadenas de suministro globales, especialmente en contextos de crisis económica. Plásticos: menos producción y más impuestos: La regulación avanza hacia el control de la producción, no solo del reciclaje. América Latina bajo la amenaza de la escasez del agua: El estrés hídrico impacta a 4 de cada 10 personas en la región y amenaza la viabilidad de sectores clave. El greenwashing ataca de nuevo: Surgen nuevas formas de maquillaje verde, como el “greenwashing del silencio”, donde se oculta información crítica. Si está pensando vender en la Unión Europea debería leer esto: Las nuevas regulaciones europeas imponen estrictos criterios de sostenibilidad a las cadenas de suministro. Las renovables se renuevan con el hidrógeno verde: Se abre una nueva etapa para las energías limpias, con el hidrógeno como protagonista emergente.

Una sostenibilidad más exigente y politizada

Según el análisis, el 2025 será un año bisagra. Las metas net zero dejarán de ser patrimonio de grandes multinacionales: pequeñas y medianas empresas también estarán bajo presión para alinearse a estándares climáticos. Este fenómeno se vuelve especialmente desafiante en regiones como América Latina, donde muchas veces faltan políticas públicas de apoyo.

La investigación destaca además cómo la creciente polarización política en torno al concepto ESG ha debilitado las políticas de diversidad e inclusión en sectores que antes las promovían activamente. La desconfianza generada por acusaciones de greenwashing también ha llevado a los inversores y directivos a cuestionar su continuidad como marco estratégico.

Agua, género y credibilidad: los nuevos campos de batalla

La crisis hídrica ocupa un lugar central en la agenda. El informe advierte que el estrés hídrico ya afecta al 40% de la población latinoamericana y caribeña, comprometiendo no solo la salud pública sino también la seguridad alimentaria y la continuidad operativa de industrias clave.

Por otro lado, el greenwashing adopta nuevas formas. La consultora identifica una tendencia creciente al “greenwashing del silencio”, donde las empresas optan por no comunicar avances o retrocesos en sostenibilidad para evitar el escrutinio. Esta omisión calculada representa un nuevo reto para la rendición de cuentas y la transparencia.

Un nuevo mapa para la sostenibilidad empresarial

“Los mapas antiguos ya no sirven. Hemos descubierto nuevos territorios y los instrumentos de navegación que teníamos ya no pueden orientarnos”, concluye Langlois. El informe sugiere que las empresas deberán adaptarse rápidamente a estos cambios para no quedar rezagadas en un entorno donde la sostenibilidad dejó de ser voluntaria para convertirse en un imperativo estratégico.