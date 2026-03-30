Tras dos años de parate y con la asunción de Mahiques envían más de 50 pliegos para cubrir cargos judiciales

A semanas del cambio en el Ministerio de Justicia, el Gobierno logró destrabar el envío de candidatos para cubrir vacantes de magistrados, fiscales y defensores en todo el país.

Con la llegada de Mahiques, se activó el tratamiento de pliegos para cubrir cargos vacantes en la Justicia.

El Gobierno envió una fuerte señal este lunes con el envío al Senado de la Nación de una primera tanda de 52 pliegos para cubrir cargos vacantes de magistrados en fiscalías, defensorías y juzgados de todo el país, una de las metas que se fijó el Ministerio de Justicia que ahora conduce Juan Bautista Mahiques .

Se trata de una decisión relevante, ya que desde mediados de 2023 no se designan magistrados en un contexto de vacantes en el Poder Judicial. Además, es la primera vez desde la asunción del presidente Javier Milei que el Ejecutivo envía pliegos para cubrir cargos judiciales.

Los expedientes ingresarán a la Cámara alta en tandas sucesivas y deberán atravesar el análisis de la comisión de Acuerdos , presidida por el senador riojano Juan Carlos Pagotto , antes de llegar al recinto.

Las vacantes alcanzan a los fueros penal, penal económico, civil, comercial, contencioso administrativo y seguridad social , en una estructura judicial que acumula cientos de cargos sin cubrir.

En la misma remesa también se incorporaron los pliegos para designar presidente, vicepresidente y vocales del directorio del ENARGAS , con la propuesta de renovar el mandato del actual interventor Néstor Laboglia y designar como vicepresidente a Vicente Serra .

Los pliegos enviados al Senado

Entre los nombres que más resonaron aparece la postulación de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, para integrar un tribunal federal oral de Santa Fe. Su pliego ingresó durante la tarde, en una segunda tanda de cinco designaciones.

En ese mismo grupo también figura María Julia Sosa, secretaria del juzgado de Julián Ercolini.

Además, en una próxima tanda podría incorporarse Ana María Cristina Juan, esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien tiene a su cargo la investigación por la presunta megaestafa vinculada a la criptomoneda $LIBRA. Juan actualmente se desempeña como jueza de primera instancia en Hurlingham.

La intención oficial es “apretar el acelerador” para reducir los plazos y cumplir con la expectativa del Gobierno de resolver cuanto antes la cobertura de vacantes, una demanda histórica dentro del sistema judicial.

De todos modos, la validación de esta primera tanda no ocurrirá en la semana actual, reducida por los feriados de Semana Santa, ya que los tiempos reglamentarios no permiten avanzar todavía con la convalidación.

En el Senado se especula con el ingreso de una decena adicional de pliegos en los próximos días, lo que permitiría completar una primera etapa de 62 candidaturas.

La modificación implementada en el Senado

El trámite se dará bajo las nuevas reglas aprobadas por la Cámara alta el pasado 18 de marzo, cuando se reformó el reglamento interno para regular la publicidad de los pliegos de jueces, conjueces de la Corte Suprema, magistrados y cargos del Ministerio Público.

La modificación establece que los pliegos deberán publicarse durante dos días con una anticipación mínima de 15 días corridos antes de la audiencia pública, tanto en el sitio web institucional como en redes sociales y en el Boletín Oficial del Senado.

Además, cuando se trate de cargos correspondientes a jurisdicciones fuera de la Ciudad de Buenos Aires, la información deberá ser remitida a las legislaturas provinciales, que también deberán darle difusión.