Santa Fe: un alumno entró armado a un colegio y mató a un compañero

Un alumno de 15 años ingresó armado a la Escuela Normal Mariano Moreno de San Cristóbal, Santa Fe , disparó contra sus compañeros, mató a un alumno de 13 e hirió a otros dos. Los heridos fueron trasladados al hospital local y las clases fueron suspendidas mientras las autoridades investigan cómo ocurrió el ataque.

El menor habría llevado el arma de fuego en su mochila y efectuó varios disparos dentro del establecimiento , alcanzando a un alumno de 13 años que murió en el lugar y a otros dos que resultaron heridos. Una persona dentro del colegio grabó el momento de los disparos; en la filmación se escuchan detonaciones y los gritos de los adolescentes que intentaban escapar.

El ataque ocurrió alrededor de las 7:15 en el patio interno de la escuela , mientras los estudiantes esperaban para ingresar a sus aulas. Se trata de la institución educativa más grande de San Cristóbal, que cuenta con aproximadamente 15 mil habitantes.

Según detalló a TN Ramiro Muñoz, secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal: “El agresor es un alumno que tendría entre 15 y 16 años”. Sobre la víctima fatal y los heridos, precisó que “el menor muerto tenía 13 años y que los perdigones, que serían de escopeta, alcanzaron a otros dos alumnos”. Además, sobre el agresor agregó que “los docentes decían que era buen alumno”. Posteriormente, se confirmó que tres alumnos resultaron heridos en total.

Cómo sigue la investigación

El ataque llevó a la suspensión inmediata de las clases. Padres y familiares llegaron al lugar y presenciaron escenas de gran tensión. Personal de emergencia y autoridades locales trabajan en la contención de los alumnos, la recolección de pruebas y el avance de la investigación.

Hasta el momento, no se identificó públicamente a la víctima fatal ni se determinaron los motivos del ataque. Las autoridades continúan evaluando cómo el menor pudo ingresar armado al establecimiento y qué medidas adicionales de seguridad se implementarán en la escuela.

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