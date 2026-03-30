Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 30 de marzo

El dólar oficial se ubica a $1.404 tras un rebote el viernes, . El blue se vende a $1.415, pero el CCL supera los $1.470. Por otro lado, las acciones argentinas subieron impulsadas por YPF luego de un fallo favorable para el país en la justicia de Nueva York por la estatización de 2012. Aun así, los bonos soberanos en dólares anotaron mayoría de bajas y el riesgo país superó los 600 puntos básicos.
La otra cara de la economía: bajos salarios, alto nivel de endeudamiento y pesimismo
Por Liliana Franco
Afectado por la recomposición tarifaria, el ingreso disponible de las familias cayó 20% en términos reales con relación al primer semestre de 2023, es decir en casi tres años según cálculos de Ecolatina.
El ingreso disponible se calcula tomando no solo los salarios sino también otros recursos que tienen los hogares como ser: jubilaciones, pensiones, ayuda social, ingresos por renta de alquileres e inversiones. A estos ingresos se les resta la parte destinada a los bienes y servicios que difícilmente puedan dejar de consumirse. En esta categoría se incluyen gastos rígidos como tarifas, educación, salud u otros gastos en vivienda.
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