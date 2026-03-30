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30 de marzo 2026 - 09:03

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 30 de marzo

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

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Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

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El dólar oficial se ubica a $1.404 tras un rebote el viernes, . El blue se vende a $1.415, pero el CCL supera los $1.470. Por otro lado, las acciones argentinas subieron impulsadas por YPF luego de un fallo favorable para el país en la justicia de Nueva York por la estatización de 2012. Aun así, los bonos soberanos en dólares anotaron mayoría de bajas y el riesgo país superó los 600 puntos básicos.

Este lunes se espera la intervención de Jerome Powell, presidente de la Fed, en un simposio en Cambridge, en medio de una fuerte suba del petróleo.

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La otra cara de la economía: bajos salarios, alto nivel de endeudamiento y pesimismo

Por Liliana Franco

Afectado por la recomposición tarifaria, el ingreso disponible de las familias cayó 20% en términos reales con relación al primer semestre de 2023, es decir en casi tres años según cálculos de Ecolatina.

El ingreso disponible se calcula tomando no solo los salarios sino también otros recursos que tienen los hogares como ser: jubilaciones, pensiones, ayuda social, ingresos por renta de alquileres e inversiones. A estos ingresos se les resta la parte destinada a los bienes y servicios que difícilmente puedan dejar de consumirse. En esta categoría se incluyen gastos rígidos como tarifas, educación, salud u otros gastos en vivienda.

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El gasto público cayó 11 puntos del PBI en 26 meses: casi todo el ajuste fue para sostener el superávit fiscal

Milei
Javier Milei decidió bajar el

Javier Milei decidió bajar el "Tour de la gratitud" en Tucumán que estaba previsto para esta semana.

La reducción acumulada del peso relativo del gasto público nacional alcanzó los 11,1 puntos porcentuales del PBI en los primeros 26 meses de la gestión de Javier Milei, según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que concluyó que la casi totalidad del ajuste se orientó a sostener el equilibrio fiscal.

El estudio señaló que, al sumar el recorte del gasto primario y la baja en los intereses de deuda, el gasto total pasó de representar más de una quinta parte del producto a ubicarse en niveles significativamente menores. Solo en la comparación entre diciembre de 2023 y febrero de 2026, la caída fue de 5,7 puntos del PBI, mientras que en la medición acumulada de 26 meses ascendió a 11,1 puntos.

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El petróleo sube más de 2% y las bolsas de Asia cayeron hasta 3% ante nuevas amenazas de Donald Trump a Irán

Los mercados globales comienzan una nueva semana dominada por las tensiones derivadas de la guerra. El petróleo encadena un nuevo incremento y las principales bolsas de Asia se hundieron hasta 3%, en un contexto marcado por la intensificación del conflicto en Medio Oriente y el temor a una crisis energética de mayor escala. Donald Trump lanzó otra amenaza y dijo que desea "apoderarse del petróleo de Irán", según el Financial Times.

Hubo un nuevo ataque del grupo hutí de Yemen contra Israel durante el fin de semana, que amplió el radio del enfrentamiento y elevó el riesgo geopolítico en la región. A esto se suma la persistente tensión entre EEUU, Israel e Irán, que sigue sin mostrar señales de una desescalada.

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El mercado mide señal del BCRA a la micro para impulsar el crédito y espera un dato clave para el frente fiscal

Por Giuliana Iglesias

El Banco Central (BCRA) dio una señal clave para atender la micro. En la última semana, dispuso una baja de encajes bancarios, en lo que se puede pensar como una primera medida concreta de estímulo a la actividad -acompañada por una reciente baja de tasas-, en un contexto de marcadas divergencias sectoriales. Si bien desde el BCRA aclararon que la medida responde a la no renovación de la norma que regía hasta el 31 de este mes, el impacto es concreto: flexibiliza la administración de fondeo de los bancos y abre una ventana para reactivar el crédito en pesos, que ya acumula dos meses consecutivos de caída (-1,1% mensual real en febrero).

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