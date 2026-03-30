Dólar: el mercado evalúa el impacto de la baja de encajes en el inicio de otra semana corta + Seguir en









El tipo de cambio mostró un rebote tras el giro monetario del BCRA, pero mantiene la calma en un contexto de compras de reservas y fuerte oferta de dólares.

A cuánto cotiza el tipo de cambio este lunes 30 de marzo. Imagen: Freepik

El dólar subió el viernes, impulsado por una mayor demanda de cobertura y reacomodamiento de posiciones tras la reducción de encajes bancarios. Este lunes 30 de marzo, en una semana corta por los feriados de Pascuas, el tipo de cambio se ubica a $1.382 en el segmento mayorista, luego de que tocara su nivel más bajo de octubre el jueves pasado.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Al mismo tiempo, el dólar minorista acompañó la tendencia y subió a $1.405 en el Banco Nación, mientras que el blue volvió a moverse en sentido contrario y retrocedió a $1.415. Aun así, el oficial acumuló en la semana una baja de 0,4%, reflejando que la presión alcista sigue contenida.

Más allá del rebote puntual, el comportamiento del dólar en marzo sorprendió por su estabilidad. A pesar de la escalada del conflicto en Medio Oriente y del repunte global de la divisa estadounidense, el tipo de cambio local se mantuvo firme e incluso mostró caídas, en un contexto de intervención activa del Banco Central y expectativas de mayor oferta de divisas por parte del agro.

background-of-dollars-banknotes-1jpg.webp Más allá del rebote puntual, el comportamiento del dólar en marzo sorprendió por su estabilidad. El dólar tuvo una caída del 6% en el primer trimestre del año De hecho, la autoridad monetaria acumula compras por más de u$s4.000 millones en lo que va del año, mientras el dólar continúa operando cerca de un 20% por debajo del techo de la banda de flotación, actualmente en $1.649,13. Esta dinámica contribuyó a anclar expectativas de devaluación en el corto plazo, algo que también se refleja en el mercado de futuros, donde el dólar para fin de año se negocia en torno a $1.671.

En perspectiva, el dólar mayorista registra una caída nominal cercana al 6% en el primer trimestre, en contraste con una inflación que se mantiene elevada. Este desfasaje, junto con la reciente flexibilización monetaria, empieza a abrir interrogantes sobre la sostenibilidad del actual esquema cambiario luego de la liquidación de la cosecha del agro, que finaliza a mediados de mayo.

Hacia adelante, el foco del mercado estará puesto en el destino de la liquidez que liberará la baja de encajes. Si bien parte de esos pesos podría presionar sobre el tipo de cambio, los analistas advierten que el impacto también dependerá de la capacidad del sistema financiero para reactivar el crédito y de la evolución de la demanda de instrumentos en moneda local.

Temas Dólar

BCRA