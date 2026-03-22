Día Mundial del Agua: Quilmes presentó el proyecto Amunas para impulsar la recarga de acuíferos en Mendoza

La compañía cervecera firmó un convenio con la provincia de Mendoza para articular soluciones en materia de regeneración hidrológica. En tándem con ONGs y organismos nacionales, apuntan a reconstruir el ecosistema del piedemonte mendocino mediante una técnica ancestral.

El agua es un recurso esencial para la vida. Su consumo, reutilización y preservación representan pilares fundamentales para el ser humano pero también para la sostenibilidad del medio ambiente . En un mundo empresarial complejo y exigente, en el que los vaivenes económicos sacuden a las estructuras año tras año, los parámetros de sustentabilidad marcan el camino de las industrias, entre ellas Cervecería y Maltería Quilmes , que en el marco del Día Mundial del Agua dio a conocer una mejora del 21% en cinco años en la eficiencia hídrica de sus fábricas. En Mendoza, la empresa también anunció el inicio del proyecto Amunas. De qué se trata.

El ingrediente principal de la cerveza es agua. Representa cerca del 90% de su composición. La cebada y el lúpulo, en sus diferentes variantes, la acompañan en el proceso. Juntas conforman una tríada única que a lo largo de la historia ha seguido los pasos de la evolución humana: más industria, más eficiencia, mejores procesos y más cuidado. Pero el elemento esencial para la vida es también, ante todo, una fuente fundamental y fundacional de las comunidades , no solo por su rol ordenador social en torno a espejos de agua y a la hidratación, sino también por su beneficio a la irrigación y la sostenibilidad de los suelos.

En los últimos cinco años, la empresa lleva invertidos más de u$s8,6 millones en proyectos de eficiencia y resiliencia hídrica en el país . La iniciativa se encuadra dentro de la estrategia de gestión responsable del recurso que le permitió en ese mismo lapso temporal alcanzar un volumen total de recuperación equivalente a 846 mil piletas olímpicas de agua, una cifra que se ubica en torno a los 2 billones de litros.

La compañía tiene actualmente más de 5.000 empleados directos y unos 90.000 indirectos, 10 fábricas de cerveza y gaseosas, una bodega, dos malterías, chacra de lúpulo, siete oficinas regionales y siete centros de distribución. Entre el 2024 y 2025, invirtió u$s5 millones en la cervecería de Tucumán para hacer la Michelob Gluten Free, además de u$s3 millones en una planta desalcoholizadora y otros u$s3.4 millones en eficiencia hídrica y equipamiento.

El uso de un recurso escaso como el agua en sectores industriales altamente complejos, requiere de un proceso por demás eficiente. Lograr recuperar parte de lo utilizado y que luego de un tratamiento, sea vertido en un afluente, es, como indican en la compañía, una pequeña contribución al ecosistema. Reducir el desperdicio de agua en todo el proceso y mejorar la calidad del recurso que regresa a la cuenca, es un doble mérito, aún con las complejidades económicas que atañen a una industria como la de alimentos y bebidas en Argentina.

Con ese contexto detrás, Quilmes presentó novedades en materia ambiental para el cuidado del agua en el marco de un evento que se llevó a cabo en la cervecería mendocina Andes en el cual participaron representantes de la empresa y miembros del Poder Ejecutivo provincial, entre ellos, el ministro de Producción de la provincia, Rodolfo Vargas Arizu, y la ministra de Energía y Ambiente mendocina, Jimena Latorre. Hasta allí se dio cita Ámbito para conocer los detalles del plan de sustentabilidad de la compañía y del proyecto Amunas.

“La seguridad hídrica es uno de los desafíos más complejos que enfrentamos como humanidad", señaló al abrir el evento Juan Mitjans, director de Asuntos Corporativos de Cervecería y Maltería Quilmes, quien ofició de maestro de ceremonias. "Como compañía buscamos soluciones basadas en la ciencia, la tecnología y la naturaleza que nos permitan regenerar el impacto y, al mismo tiempo, contribuir a la disponibilidad y calidad del agua en las comunidades cercanas a nuestras operaciones”, añadió.

Para mejorar la gestión del recurso, en los últimos cinco años la compañía sostuvo a rajatabla tres pilares. A nivel interno, en primer lugar eficientizó el consumo de agua en el proceso de producción cervecera y de gaseosas mediante la incorporación de nuevas tecnologías, logrando una reducción de su uso. En segundo lugar, el reúso interno, sin contacto con las cervezas y gaseosas, de los efluentes tratados. Y por último, la reutilización comunitaria del agua de efluente tratada para fines de limpieza de espacios, riego de cultivos restringidos y uso industrial.

La cervecería de Andes, fundada en 1921 por Otto Bemberg, está ubicada en Godoy Cruz. Allí, además de la línea de gaseosas, se producen unas 13 millones de cervezas por mes: 30% de la línea Andes, 30% de Quilmes y el resto de las marcas subsidiarias del grupo.

resultado de efluente Uno de los trabajadores de Quilmes realiza un control de calidad del agua antes de verterla al efluente.

Además de mejorar el uso hídrico clave para la industria, la cervecera también apuesta a "resembrar" agua. Este domingo, como todos los años desde 1992, se conmemora el Día Mundial del Agua, en esta oportunidad bajo el lema "Donde fluye el agua, crece la igualdad". Actualmente, a nivel global más de 2 mil millones de personas no tienen acceso al agua para consumo. La cuarta parte de la población mundial se ve afectada por deficiencia hídrica.

En Argentina, aproximadamente unas 7 millones de personas carecen de agua potable. Junto con la provincia de Mendoza, Quilmes es socia estratégica en el Fondo del Agua del Río Mendoza, una entidad que permite vehiculizar iniciativas público-privada para dar soluciones ante la escasez. Para Latorre, la deficiencia hídrica no se trata exclusivamente de un problema de cantidad de agua disponible en el planeta o de los efectos que está generando el cambio climático en el ecosistema, sino de un problema "de gestión".

"Lo que falta no es solamente agua, es agua apta para consumo. Eso es lo que nos tiene que interpelar. No es solamente cuidar la fuente, sino el uso", afirmó. La clave para mejorar la utilización del recurso está "en la articulación público-privada, trabajando de forma coordinada y sistémica".

"El cambio climático es un desafío que se combate a través de diferentes acciones y herramientas para mejorar el uso de un recurso tan escaso como es el agua", resaltó a su turno Diego Costarelli, intendente de la localidad de Godoy Cruz, otra de las patas involucradas en el proyecto de regeneración de acuíferos que se articulará entre la cervecera, las ONGs y el Estado municipal y provincial.

El jefe comunal valoró la oportunidad de llevar a cabo una iniciativa entre los tres sectores, rescató el rol del sector público como ordenador esencial pero enfatizó en la importancia del trabajo mancomunado con los privados.

dique contención de aluvión Uno de los diques de contención emplazados en la zona del piedemonte mendocino.

Amunas, una solución "basada en la naturaleza"

Con la discusión sobre la articulación público-privada de fondo, Ámbito participó de una recorrida por la cuenca 301, aguas arriba del barrio Joaquín Lavado, junto con representantes de Quilmes y del gobierno de Mendoza, donde presentaron Amunas, una iniciativa ideada por las organizaciones La Ciudad Posible y Fundación Hábitat & Desarrollo, orientada a mejorar la recarga de los acuíferos de la zona y a la restauración de la biodiversidad de la montaña. Será la primera de este tipo en todo el territorio de la Argentina.

Las amunas son sistemas de ingeniería hidráulica ancestral preincaica que funcionan como zanjas de infiltración y que permiten recuperar el ciclo hidrológico del ecosistema. Al tratarse de un proceso histórico, pone en valor una técnica de “cosecha de agua” originaria de Perú que recobra la tradición de los aljibes mendocinos, una tradición -perdida en el tiempo pero no en la historia- desde hace más de medio siglo.

La propuesta fue seleccionada en una convocatoria lanzada por la compañía en 2025, que tenía como objetivo identificar soluciones innovadoras para la gestión del agua en contextos de escasez hídrica. Luego de analizar las diferentes iniciativas, resultó ganador el proyecto del grupo La Ciudad Posible, a cargo de Alejandro Jurado, en alianza con Fundación Hábitat. Desde la empresa destacaron su potencial de impacto, escalabilidad y contribución a la regeneración ecosistémica.

Durante la presentación, Mitchan y la ministra Latorre suscribieron el acuerdo para abrir paso al proyecto que se desarrollará en la zona del piedemonte, en la localidad de Godoy Cruz. "Este convenio va a permitir desarrollar un proyecto en una zona estratégica, con soluciones basadas en la naturaleza que permitan la recarga del acuífero", expresó el representante de Quilmes.

mitjan y latorre El director de Asuntos Corporativos de Cervecería y Maltería Quilmes, Juan Mitjans, y la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre. Mendoza

Para el director de Asuntos Corporativos de la cervecería, el convenio representa "un ejemplo muy claro e importante" de cómo la empresa gestiona el uso y el cuidado del agua: "Problemas globales con soluciones locales, articuladas entre el sector público, el sector privado y la comunidad. Y con escala", añadió. De la propuesta participarán también la Dirección de Hidráulica y su contraparte de Irrigación provincial, el Municipio de Godoy Cruz y el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLIA) - CONICET.

La iniciativa, aún en etapa de pre-desarrollo, se llevará a cabo sobre la cuencas donde la provincia ha realizado obras de corrección de torrentes. Las 42 obras de retenciones permiten contener la escorrentía aguas abajo, salvaguardando a las poblaciones linderas, mientras que las amunas maximizarán la infiltración aguas arriba. Juntas abordan el ciclo del agua de manera integral, favoreciendo al medio ambiente.

En concreto, las amunas se construirán en la zona del piedemonte mendocino, donde la Dirección de Hidráulica lleva distribuidos más de 40 diques de contención para frenar aluviones sobre las poblaciones aledañas. Las zanjas tendrán un recorrido lineal, aunque seguirán las curvas dependiendo del nivel del suelo, lo que permitirá una captación distribuida de la escorrentía y una infiltración más profunda. Así, se logrará aumentar el nivel de recarga del acuífero y se protegerán a los barrios cercanos.

AMUNAS-16 Uno de los diques de contención de aluviones que desarrolló el gobierno de Mendoza y donde avanzará la construcción de las amunas.

Las obras permitirán recuperar el agua de lluvia y mejorar el ecosistema que actualmente se encuentra degradado, con poca vegetación y color, por el estrés hídrico a la que está sometida la zona. Los acuíferos se recargan principalmente por la infiltración de los ríos nivo-glaciares. La amuna, como explicó Jurado, viene a ofrecer una solución complementaria a la deficiencia hídrica.

Impulsada por Quilmes y el Estado mendocino y contempla la ampliación de una zanja de retención, que tendrá una extensión aproximada de una hectárea. Una vez finalizada, permitirá aumentar el volumen de recarga de agua en el acuífero en alrededor de 800.000 litros anuales y, al mismo tiempo, fortalecerá la biodiversidad local y complementar la retención de la escorrentía. El proyecto busca hallar soluciones a los problemas actuales, según indicaron desde la empresa.

La primera etapa es un piloto que se trabajará junto a la Dirección de Hidráulica y el Departamento General de Irrigación, junto a referentes del sistema científico tecnológico local, entre ellos representantes de La Ciudad Posible y del IANIGLIA-CONICET, para estudiar la zona y las intervenciones para evaluar su impacto.

El diseño del proyecto demandó más de un año de trabajo, según explicaron desde las organizaciones. Si bien aún está etapa de estudio, el piloto podría llevarse a cabo en una escala pequeña, de una hectárea, en la que previamente registren mayor posibilidad de efectividad de recarga. Y se complementaría con una tarea de recuperación ecosistémica con plantación de especies nativas en zonas intersticiales de la zanja.

AMUNAS-5

Ana Carolina Herrero, especialista de resiliencia hídrica y climática de La Ciudad Posible y Fundación Hábitat & Desarrollo, participó del evento en el que se puso la piedra fundacional del proyecto. “La construcción de Amunas aborda de una manera concreta y simultáneamente las tres crisis actuales: déficit hídrico, degradación ecosistémica y riesgo aluvional”, no dudó en afirmar.

Con la firma del convenio, la iniciativa toma forma. Desde las organizaciones esperan novedades positivas en los próximos seis meses. Mientras tanto, continúan analizando detalles de la obra, como por ejemplo, el tamaño y la profundidad de las zanjas. "Se van a hacer de un metro y medio de profundidad. Serán aljibes lineales. Y es una opción impermeabilizarlo para trabajar con ese agua, tierra abajo", contó Jurado.

Si luego de pasar por las revisiones correspondientes el proyecto muestra el efecto esperado, podría replicarse en otras quebradas del piedemonte mendocino. Y quién dice, por qué no, más allá también, en zonas áridas y semiáridas de todo el país. De Mendoza, para el mundo.