Guerra en Medio Oriente: mientras el petróleo sigue al alza, EEUU e Irán pactaron el paso de 20 buques petroleros por el estrecho de Ormuz

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El petróleo sube más de 2% y las bolsas de Asia cayeron hasta 3% ante nuevas amenazas de Donald Trump a Irán

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Los mercados globales comienzan una nueva semana dominada por las tensiones derivadas de la guerra. El petróleo encadena un nuevo incremento y las principales bolsas de Asia se hundieron hasta 3%, en un contexto marcado por la intensificación del conflicto en Medio Oriente y el temor a una crisis energética de mayor escala. Donald Trump lanzó otra amenaza y dijo que desea "apoderarse del petróleo de Irán", según el Financial Times.

Hubo un nuevo ataque del grupo hutí de Yemen contra Israel durante el fin de semana, que amplió el radio del enfrentamiento y elevó el riesgo geopolítico en la región. A esto se suma la persistente tensión entre EEUU, Israel e Irán, que sigue sin mostrar señales de una desescalada.