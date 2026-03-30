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30 de marzo 2026 - 07:58

Guerra en Medio Oriente: mientras el petróleo sigue al alza, EEUU e Irán pactaron el paso de 20 buques petroleros por el estrecho de Ormuz

buque indio en el estrecho de ormuz
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El barril de crudo se mantiene por encima de los u$s116. Israel no cesa en su ofensiva militar, generando incluso roces con la Iglesia católica. Seguí la evolución de los enfrentamientos y la reacción del mercado.

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán cumplió un mes y sigue afectando los mercados globales. Este lunes, el crudo Brent superó los u$s108 por barril y el WTI alcanzó los u$s97, con subas superiores al 2%, mientras que las bolsas asiáticas cayeron hasta 3% ante el temor a una nueva escalada bélica y el petróleo por las nubes.

En paralelo, Israel atacó una célula de Hezbollah en el sur del Líbano que utilizaba ambulancias para transportar armas. Las Fuerzas de Defensa israelíes calificaron la acción como un uso “cínico y sistemático” de recursos médicos. La combinación de estas tensiones mantiene los precios del crudo por las nubes y genera incertidumbre en los mercados globales.

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El petróleo sube más de 2% y las bolsas de Asia cayeron hasta 3% ante nuevas amenazas de Donald Trump a Irán

petroleo mercados precio 3

Los mercados globales comienzan una nueva semana dominada por las tensiones derivadas de la guerra. El petróleo encadena un nuevo incremento y las principales bolsas de Asia se hundieron hasta 3%, en un contexto marcado por la intensificación del conflicto en Medio Oriente y el temor a una crisis energética de mayor escala. Donald Trump lanzó otra amenaza y dijo que desea "apoderarse del petróleo de Irán", según el Financial Times.

Hubo un nuevo ataque del grupo hutí de Yemen contra Israel durante el fin de semana, que amplió el radio del enfrentamiento y elevó el riesgo geopolítico en la región. A esto se suma la persistente tensión entre EEUU, Israel e Irán, que sigue sin mostrar señales de una desescalada.

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Donald Trump admitió que quiere "apoderarse del petróleo de Irán" y no descartó tomar una isla clave del Golfo Pérsico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su objetivo es “apoderarse del petróleo” de Irán y advirtió que Washington podría avanzar sobre la isla de Kharg, principal puerto exportador del país, en medio de la escalada del conflicto y las negociaciones sobre un posible pacto de paz en curso.

Trump sostuvo que las conversaciones indirectas con Teherán, mediadas por emisarios pakistaníes, registran avances, aunque insistió en fijar el 6 de abril como fecha límite para alcanzar un acuerdo que permita desactivar la crisis.

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