El INDEC da a conocer la pobreza del cierre de 2025: ¿logrará perforar el 30%? + Seguir en









Las estimaciones privadas indican una nueva mejora del indicador, aunque por lo acontecido en el tercer trimestre, ya que en el epílogo del año hubo varios indicadores desalentadores.

La pobreza habría cedido en el tercer trimestre de 2025, para luego recalentarse en el cierre del año.

Este martes el INDEC dará a conocer el dato de pobreza del segundo semestre de 2025. Se espera un número similar al del primer semestre, aunque el panorama fue más crudo en los últimos tres meses del año pasado.

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Vale recordar que en la primera mitad de 2025 el 31,6% de los argentinos no llegaron a cubrir el costo de la Canasta Básica Total (CBT). La cifra representó una mejora de 6,5 puntos porcentuales en comparación con el semestre anterior.

Según una medición de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), la pobreza habría finalizado el año en torno al 30%. No obstante, si se descomponen los trimestres se observa un avance sobre los últimos tres meses del año. "La incidencia proyectada se puede descomponer mecánicamente en un promedio ponderado de una tasa de pobreza de 28,7% para el tercer trimestre y 32,5% para el cuarto trimestre de 2025", destacó el economista Martín González Rozada de la UTDT.

Deterioro de la situación social en los últimos meses de 2025 Vale recordar que desde septiembre la inflación se recalentó y se mantuvo por encima del 2% mensual, a la vez que el costo de las canastas básicas llegó incluso a mostrar variaciones superiores. En ese marco, los salarios reales de los trabajadores formales perdieron 2,5% en el último cuatrimestre.

En paralelo, el INDEC informó hace dos semanas que el desempleo saltó del 6,4% al 7,5% al cierre de 2025. Asimismo, las jubilaciones mínimas profundizaron bajas en el acumulado anual y el poder adquisitivo de la Asignación Universal por Hijo (AUH) mostró un virtual estancamiento.

Pese a que el presidente Javier Milei afirma haber sacado a 15 millones de personas de la pobreza, los los números reales muestran que, si se compara el primer semestre de 2025 con el último de 2023, son algo más de 5 millones. Asimismo, si la comparación es contra los primeros seis meses de la gestión libertaria (los más duros), la cifra asciende a la zona de los 10 millones.

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