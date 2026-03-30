Los ADRs trepan hasta 2%, pero los bonos soberanos caen y el riesgo país supera los 610 puntos + Seguir en









Los mercados globales permanecen atentos a las definiciones de la Reserva Federal en EEUU.

Los títulos soberanos anotan mayoría de rojos este martes. Vecteezy

Los ADRs trepan hasta 2% y bonos en dólares operan a la baja este lunes, mientras los mercados globales centran su atención en la conferencia que brindará Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed). A nivel local comienza una semana corta marcada por los feriados de Pascuas.

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En la plaza local, los títulos soberanos caen en su mayoría, liderados por el Bonar 2046 (-0,6%). En el otro extremo, el Global 2046 encabeza las subas y avanza 1,2%. En ese contexto, el riesgo país medido por J.P. Morgan se mantiene en torno a los 620 puntos básicos.

Al respecto, el equipo de Advisory de Puente destacó que la atención de la semana estará en el informe sobre recaudación tributaria del mes de marzo por parte de ARCA, que será publicado el próximo miércoles.

Asimismo, destacaron que en la segunda licitación de marzo, el Gobierno colocó u$s150 millones del nuevo bono soberano en dólares con vencimiento en octubre 2028 (AO28) y cupón del 6% con una tasa interna de retorno efectivo anual (TIREA) de 8,86%. Por otro lado, colocó u$s150 millones del bono soberano en dólares A027 a un TIREA de 5,12%.

En tanto, en el tramo en pesos, adjudicó un total de $11,04 billones y renovó el 138% de los vencimientos ($8 billones). "La mayor demanda estuvo concentrada en los bonos ajustados por CER, en particular del nuevo BONCER a septiembre 2028, que concentró el 44% del total adjudicado con una TIREA de CER +7,75%", remarcó Puente.

ADRs y S&P Merval En tanto, el S&P Merval sube 1,1% a 2.823.327,74 puntos en pesos, al tiempo que su contraparte en dólares se mantiene estable a 1.895,35 puntos. Los ADRs suben hasta 2,3% de la mano de YPF, seguido por Loma Negra 2,2% y Transportadora de Gas del Sur (+2,1%). Por el otro lado, IRSA lidera las pérdidas y cae 0,8%.