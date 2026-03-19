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19 de marzo 2026 - 13:00

Argentina ya tiene la lista completa de los celulares que pueden acceder a Starlink con internet satelital

La guía completa para acceder al servicio de conectividad satelital de Starlink en Argentina.

Starlink ofrece un servicio de conectividad satelital para celulares.&nbsp;

Starlink ofrece un servicio de conectividad satelital para celulares. 

El servicio de internet satelital directo al celular de Starlink ya está disponible en Argentina, y una lista oficial de dispositivos compatibles permite a los usuarios conectarse sin necesidad de antenas externas. La tecnología, desarrollada en alianza con T-Mobile, funciona en zonas rurales, remotas o donde no hay cobertura móvil tradicional, y se activa automáticamente cuando el dispositivo pierde señal terrestre.

Los modelos habilitados incluyen iPhone, Google Pixel y Motorola, siempre que cumplan con requisitos técnicos específicos y estén actualizados a las últimas versiones de sus sistemas operativos.

Informate más

Los celulares que pueden acceder al internet satelital de Starlink

starlink

La conectividad satelital de Starlink no requiere equipos adicionales y está disponible en los siguientes modelos de celulares:

Apple (iPhone)

  • iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

  • iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

  • iPhone 16 (todas las variantes)

Google Pixel

  • Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a

  • Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9a

Motorola

  • Moto G 5G (2025 y 2026)

  • Moto G Play 2026

  • Moto Edge (2023, 2024, 2025, 2026)

  • Moto G Power 5G 2025

  • Moto G Stylus 2024

  • Moto Razr (2024 y 2025, modelos plegables)

Cómo conectarse al internet satelital de Starlink

Celulares PhoneArena

Para acceder al servicio de internet satelital de Starlink, los usuarios deben cumplir con los siguientes requisitos y pasos:

Requisitos técnicos

  • Sistema operativo actualizado: Android 12 o superior / iOS 16 o versiones posteriores.

  • Soporte satelital integrado: el dispositivo debe contar con un módem LTE, compatible con el estándar 3GPP v10 o superior.

  • Plan de T-Mobile o eSIM compatible: el servicio está disponible para clientes de T-Mobile o mediante la activación de una eSIM, que incluya la cobertura satelital.

Pasos para conectarse

  • Verificar la compatibilidad del celular: consultar si el modelo aparece en la lista oficial de Starlink.

  • Actualizar el sistema operativo: asegurarse de que el dispositivo tenga la última versión de Android o iOS.

  • Activar el servicio satelital:

    • Si el usuario es cliente de T-Mobile, el servicio se activa automáticamente al perder cobertura terrestre.

    • Si no es cliente, debe configurar una eSIM compatible con T-Satellite.

  • Conectarse a la red:

    • Al quedar sin señal móvil, el celular se conectará automáticamente a la red satelital.

    • En la pantalla aparecerá la leyenda "T-Mobile SpaceX" o "T-Sat+Starlink", indicando que el dispositivo está usando internet satelital.

Funcionalidades disponibles

  • Mensajería básica: envío y recepción de mensajes de texto (SMS).

  • Navegación esencial: acceso a aplicaciones como Google Maps o servicios de emergencia.

  • Próximas actualizaciones: Starlink trabaja para habilitar el envío de imágenes y un mayor acceso a datos satelitales en futuras versiones.

starlink apple

La llegada de Starlink a Argentina representa una solución innovadora para zonas sin cobertura móvil, permitiendo que millones de usuarios accedan a internet desde sus celulares. La tecnología "Direct to Cell" elimina la necesidad de antenas externas y se activa de forma automática cuando no hay señal terrestre, garantizando comunicación en emergencias o viajes a áreas remotas.

Para quienes deseen probar el servicio, Starlink ofrece 30 días gratuitos, mediante una promoción disponible en su sitio oficial. Los interesados pueden verificar la cobertura en su ubicación y activar el servicio siguiendo los pasos indicados.

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