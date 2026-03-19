Argentina ya tiene la lista completa de los celulares que pueden acceder a Starlink con internet satelital + Seguir en









La guía completa para acceder al servicio de conectividad satelital de Starlink en Argentina.

Starlink ofrece un servicio de conectividad satelital para celulares.

El servicio de internet satelital directo al celular de Starlink ya está disponible en Argentina, y una lista oficial de dispositivos compatibles permite a los usuarios conectarse sin necesidad de antenas externas. La tecnología, desarrollada en alianza con T-Mobile, funciona en zonas rurales, remotas o donde no hay cobertura móvil tradicional, y se activa automáticamente cuando el dispositivo pierde señal terrestre.

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Los modelos habilitados incluyen iPhone, Google Pixel y Motorola, siempre que cumplan con requisitos técnicos específicos y estén actualizados a las últimas versiones de sus sistemas operativos.

Los celulares que pueden acceder al internet satelital de Starlink starlink La conectividad satelital de Starlink no requiere equipos adicionales y está disponible en los siguientes modelos de celulares:

Apple (iPhone)

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 16 (todas las variantes) Google Pixel

Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a

Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9a Motorola Moto G 5G (2025 y 2026)

Moto G Play 2026

Moto Edge (2023, 2024, 2025, 2026)

Moto G Power 5G 2025

Moto G Stylus 2024

Moto Razr (2024 y 2025, modelos plegables) Cómo conectarse al internet satelital de Starlink Celulares PhoneArena Gentileza - PhoneArena Para acceder al servicio de internet satelital de Starlink, los usuarios deben cumplir con los siguientes requisitos y pasos: Requisitos técnicos Sistema operativo actualizado : Android 12 o superior / iOS 16 o versiones posteriores.

Soporte satelital integrado : el dispositivo debe contar con un módem LTE, compatible con el estándar 3GPP v10 o superior .

Plan de T-Mobile o eSIM compatible: el servicio está disponible para clientes de T-Mobile o mediante la activación de una eSIM, que incluya la cobertura satelital. Pasos para conectarse Verificar la compatibilidad del celular : consultar si el modelo aparece en la lista oficial de Starlink.

Actualizar el sistema operativo : asegurarse de que el dispositivo tenga la última versión de Android o iOS.

Activar el servicio satelital : Si el usuario es cliente de T-Mobile, el servicio se activa automáticamente al perder cobertura terrestre. Si no es cliente, debe configurar una eSIM compatible con T-Satellite.

Conectarse a la red : Al quedar sin señal móvil, el celular se conectará automáticamente a la red satelital. En la pantalla aparecerá la leyenda "T-Mobile SpaceX" o "T-Sat+Starlink" , indicando que el dispositivo está usando internet satelital.

Funcionalidades disponibles Mensajería básica : envío y recepción de mensajes de texto (SMS).

Navegación esencial : acceso a aplicaciones como Google Maps o servicios de emergencia.

Próximas actualizaciones: Starlink trabaja para habilitar el envío de imágenes y un mayor acceso a datos satelitales en futuras versiones. starlink apple La llegada de Starlink a Argentina representa una solución innovadora para zonas sin cobertura móvil, permitiendo que millones de usuarios accedan a internet desde sus celulares. La tecnología "Direct to Cell" elimina la necesidad de antenas externas y se activa de forma automática cuando no hay señal terrestre, garantizando comunicación en emergencias o viajes a áreas remotas. Para quienes deseen probar el servicio, Starlink ofrece 30 días gratuitos, mediante una promoción disponible en su sitio oficial. Los interesados pueden verificar la cobertura en su ubicación y activar el servicio siguiendo los pasos indicados.

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