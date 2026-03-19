El servicio de internet satelital directo al celular de Starlink ya está disponible en Argentina, y una lista oficial de dispositivos compatibles permite a los usuarios conectarse sin necesidad de antenas externas. La tecnología, desarrollada en alianza con T-Mobile, funciona en zonas rurales, remotas o donde no hay cobertura móvil tradicional, y se activa automáticamente cuando el dispositivo pierde señal terrestre.
Argentina ya tiene la lista completa de los celulares que pueden acceder a Starlink con internet satelital
La guía completa para acceder al servicio de conectividad satelital de Starlink en Argentina.
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Los modelos habilitados incluyen iPhone, Google Pixel y Motorola, siempre que cumplan con requisitos técnicos específicos y estén actualizados a las últimas versiones de sus sistemas operativos.
Los celulares que pueden acceder al internet satelital de Starlink
La conectividad satelital de Starlink no requiere equipos adicionales y está disponible en los siguientes modelos de celulares:
Apple (iPhone)
iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max
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iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max
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iPhone 16 (todas las variantes)
Google Pixel
Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a
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Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9a
Motorola
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Moto G 5G (2025 y 2026)
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Moto G Play 2026
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Moto Edge (2023, 2024, 2025, 2026)
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Moto G Power 5G 2025
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Moto G Stylus 2024
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Moto Razr (2024 y 2025, modelos plegables)
Cómo conectarse al internet satelital de Starlink
Para acceder al servicio de internet satelital de Starlink, los usuarios deben cumplir con los siguientes requisitos y pasos:
Requisitos técnicos
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Sistema operativo actualizado: Android 12 o superior / iOS 16 o versiones posteriores.
Soporte satelital integrado: el dispositivo debe contar con un módem LTE, compatible con el estándar 3GPP v10 o superior.
Plan de T-Mobile o eSIM compatible: el servicio está disponible para clientes de T-Mobile o mediante la activación de una eSIM, que incluya la cobertura satelital.
Pasos para conectarse
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Verificar la compatibilidad del celular: consultar si el modelo aparece en la lista oficial de Starlink.
Actualizar el sistema operativo: asegurarse de que el dispositivo tenga la última versión de Android o iOS.
Activar el servicio satelital:
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Si el usuario es cliente de T-Mobile, el servicio se activa automáticamente al perder cobertura terrestre.
Si no es cliente, debe configurar una eSIM compatible con T-Satellite.
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Conectarse a la red:
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Al quedar sin señal móvil, el celular se conectará automáticamente a la red satelital.
En la pantalla aparecerá la leyenda "T-Mobile SpaceX" o "T-Sat+Starlink", indicando que el dispositivo está usando internet satelital.
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Funcionalidades disponibles
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Mensajería básica: envío y recepción de mensajes de texto (SMS).
Navegación esencial: acceso a aplicaciones como Google Maps o servicios de emergencia.
Próximas actualizaciones: Starlink trabaja para habilitar el envío de imágenes y un mayor acceso a datos satelitales en futuras versiones.
La llegada de Starlink a Argentina representa una solución innovadora para zonas sin cobertura móvil, permitiendo que millones de usuarios accedan a internet desde sus celulares. La tecnología "Direct to Cell" elimina la necesidad de antenas externas y se activa de forma automática cuando no hay señal terrestre, garantizando comunicación en emergencias o viajes a áreas remotas.
Para quienes deseen probar el servicio, Starlink ofrece 30 días gratuitos, mediante una promoción disponible en su sitio oficial. Los interesados pueden verificar la cobertura en su ubicación y activar el servicio siguiendo los pasos indicados.
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