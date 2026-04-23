La aerolínea que permite tener internet satelital gratuito de Starlink a sus pasajeros

La industria aerocomercial atraviesa una etapa marcada por la competencia en servicios a bordo , con foco en la conectividad durante vuelos de larga distancia. Ahí Starlink se posiciona cómo una de las empresas que las aerolíneas buscan para incorporar internet satelital de alta velocidad como parte de su propuesta para mejorar la experiencia de viaje. Este servicio, que antes tenía costo elevado o estaba limitado a clases superiore s, ahora aparece como una prestación más extendida.

Air France anunció la incorporación de Wi-Fi gratuito con tecnología satelital en sus vuelos que conectan Buenos Aires con Europa. La compañía confirmó que este beneficio alcanza a todas las cabinas, sin distinción entre clases Business, Premium y Economy. Esta decisión modifica el acceso a la conectividad durante trayectos internacionales.

La iniciativa forma parte de una estrategia que busca reforzar el posicionamiento de la empresa en el segmento de viajes de larga distancia. La conectividad permite a los pasajeros trabajar, comunicarse o consumir contenido durante vuelos que superan las 12 horas.

La compañía francesa integra el uso de internet satelital como parte de un plan más amplio, que apunta a mejorar el confort a bordo. La conectividad gratuita se suma a otras medidas que buscan elevar la calidad del servicio en todas las clases. El programa contempla la instalación progresiva de esta tecnología en toda la flota. La empresa prevé completar este proceso hacia finales de 2026 , con cobertura total en sus aeronaves. Este despliegue permitirá estandarizar el acceso a internet en todos sus vuelos internacionales.

El servicio se basa en redes satelitales de órbita baja, como las que ofrece Starlink , lo que permite una conexión más estable y rápida en comparación con sistemas anteriores. Esta tecnología responde a la demanda de los pasajeros , que buscan mantenerse conectados incluso en trayectos intercontinentales.

Para poder acceder, los pasajeros deben registrarse en Flying Blue, el programa de fidelidad de la aerolínea. La inscripción no tiene costo y habilita el uso de la red durante todo el vuelo. Además la propuesta incluye mejoras adicionales en la experiencia de viaje, dado que Air France incorporó elementos de confort en clase Business (como el topper Sofitel MY BED, diseñado para optimizar el descanso en vuelos nocturnos).

La campaña de comunicación de la aerolínea acompaña este lanzamiento, con piezas visuales en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Las imágenes destacan la conectividad a bordo como uno de los ejes principales del servicio. La empresa también mantiene beneficios diferenciales en gastronomía (una copa de champán sin costo en todas las cabinas).

La empresa proyecta incorporar menús diseñados por chefs con estrellas Michelin y renovar espacios en los lounges de aeropuertos. La propuesta para pasajeros que salen desde Ezeiza suma ventajas en los vuelos hacia Europa. La combinación de conectividad gratuita, servicios a bordo y oferta gastronómica redefine la experiencia en el cruce del Atlántico.

AIR FRANCE Cortesía de AIR France

Starlink y los viajes transatlánticos

El desarrollo del internet satelital redefine la experiencia en vuelos de larga distancia. La conectividad constante permite a los pasajeros sostener actividades laborales o de entretenimiento durante todo el trayecto.

Air France opera desde su hub en París con acceso a más de 1.000 destinos a través de su red y la alianza SkyTeam. Este esquema amplía las posibilidades de conexión para pasajeros que parten desde Argentina. La incorporación de Wi-Fi gratuito responde a un cambio en las expectativas de los viajeros dado que los usuarios priorizan servicios que les permitan mantenerse en contacto con tierra durante el vuelo.

El avance de estas tecnologías posiciona al internet satelital como un componente clave dentro del transporte aéreo. Las aerolíneas adoptan estas soluciones para responder a una demanda creciente de conectividad en todo momento del viaje.