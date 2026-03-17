Con un nuevo lanzamiento Starlink se acerca a los 10.000 satélites en órbita

La última misión transportó 25 unidades destinadas al servicio de banda ancha que integran la estructura que sostiene la red.

La expansión de la red y la incorporación de satélites refuerzan el objetivo de sostener conexiones estables en áreas con cobertura limitada.

La red satelital Starlink continúa con la expansión de su constelación de internet en órbita baja. La empresa SpaceX realizó un nuevo lanzamiento con el objetivo de sumar satélites a su sistema global de conectividad. El despegue ocurrió desde Space Launch Complex 4 East , ubicado en la base espacial de Vandenberg, en California. El lanzamiento s e realizó mediante un cohete Falcon 9 , el vehículo reutilizable que la compañía emplea para desplegar los satélites de su red. El despegue se concretó por la mañana.

La primera etapa del cohete utilizada en la misión corresponde al propulsor identificado como B1071 . Este vehículo completó su vuelo número 32, tras participar en otras misiones espaciales y programas de transporte de satélites. El propulsor también formó parte de proyectos vinculados con la NASA y con la Oficina Nacional de Reconocimiento de Estados Unidos.

La primera etapa aterrizó menos de ocho minutos y medio después del lanzamiento en la plataforma marítima “Of Course I Still Love You” , situada en el océano Pacífico. El procedimiento marcó el aterrizaje número 183 en esa nave y el aterrizaje número 584 de un propulsor de SpaceX .

El despliegue de los satélites ocurrió poco más de una hora después del lanzamiento . La misión permitió ampliar el conjunto de equipos que componen la red orbital del sistema Starlink. La compañía contabiliza 674 satélites enviados al espacio durante 2026 hasta el momento.

Cada operación incorpora nuevos satélites que fortalecen la infraestructura del servicio con el objetivo de ampliar la cobertura global de internet satelital. La red busca alcanzar regiones donde las conexiones tradicionales presentan limitaciones técnicas o de infraestructura tales cómo zonas rurales, rutas extensas y áreas alejadas de los centros urbanos .

La empresa también trabaja en mejoras del sistema para los usuarios finales. Una actualización reciente introdujo cambios en el funcionamiento de los equipos, con ajustes destinados a optimizar el rendimiento de la conexión y el consumo de energía de las antenas.

starlink

En qué consisten los equipos de órbita baja de Starlink

Los satélites de Starlink forman una constelación que opera en órbita terrestre baja, el cual permite reducir la latencia de la conexión y ofrecer acceso a internet de alta velocidad en diferentes regiones del mundo. El sistema funciona mediante antenas instaladas en los hogares o en equipos portátiles que están conectados a la red que orbita alrededor del planeta y transmite datos hacia estaciones terrestres que integran la conexión a nivel global.

Las antenas del servicio incorporaron mejoras en su eficiencia energética. Los equipos actuales consumen entre 18 y 20 watts, a diferencia de versiones anteriores que requerían entre 22 y 25 watts. La reducción del consumo permite extender el funcionamiento cuando los dispositivos dependen de baterías o sistemas de energía portátiles.

La compañía también ajustó su oferta comercial en el mercado argentino. Los valores informados para los equipos son los siguientes: