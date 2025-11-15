El truco de WhatsApp para ver las fotos temporales más de una vez







Se puede llevar a cabo desde la computadora, pero se necesitan seguir una serie de pasos para hacerlo adecuadamente.

La forma de ver las fotos temporales más de una vez en WhatsApp.

WhatsApp se consolida como la aplicación de mensajería más utilizada del mundo, con más de dos mil millones de usuarios activos. Su integración en la vida cotidiana es tal que no sólo sirve para comunicarse: también se convirtió en un espacio donde se comparten fotos, documentos, información laboral y hasta noticias de último momento.

En su constante evolución, la plataforma incorpora funciones pensadas para mejorar la privacidad y la seguridad de las conversaciones. Una de las más destacadas es la posibilidad de enviar fotos y videos que desaparecen después de verlos una vez. No obstante, existe un truco para verla más veces.

whatsapp app Cómo ver las fotos temporales de WhatsApp otra vez El método permite ver una foto enviada con la opción “ver una vez” más veces desde WhatsApp Web o la versión de escritorio.

Para hacerlo, se debe abrir WhatsApp Web en la computadora y mantener la sesión iniciada, pero sin abrir todavía la foto. Luego, es necesario activar el modo avión en el teléfono, desconectando tanto el wifi como los datos móviles.

Con el celular sin conexión, se puede abrir la imagen desde WhatsApp Web y visualizarla varias veces, ya que, al no sincronizarse con el servidor, la aplicación no registra que la foto fue vista. Antes de volver a conectar el dispositivo, se recomienda cerrar completamente WhatsApp Web. De este modo, el sistema no marca la imagen como “vista” y el remitente no recibe ninguna notificación de visualización.

Se recomienda usar el truco con precaución y en situaciones específicas, ya que se trata de un hack que burla el sistema de seguridad instaurado por WhatsApp. Además, lo ideal es no depender de estos mecanismos ya que suelen solucionar con cada actualización de la aplicación.

