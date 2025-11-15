Condena al clan Sena: uno a uno, todos los culpables por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Tras más de dos semanas de juicio, el jurado popular declaró culpable a César Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski y encontró responsables a sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña. Además, tres colaboradores de la familia fueron condenados por distintas formas de encubrimiento.

El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski concluyó con un fallo contundente del jurado popular. Tras evaluar más de dos semanas de testimonios, pruebas forenses y reconstrucciones, los doce integrantes declararon de manera unánime que César Mario Alejandro Sena fue el autor del homicidio agravado por el vínculo y la violencia de género. En la misma línea, el jurado responsabilizó a sus padres —Emerenciano Sena y Marcela Verónica Acuña— como partícipes primarios del crimen.

El tribunal también analizó la situación de los otros cuatro imputados acusados de encubrimiento. Tres de ellos fueron condenados por haber colaborado en la ocultación del cuerpo, la manipulación de pruebas y diversas maniobras posteriores al asesinato. La cuarta acusada, Griselda Lucía Reynoso, fue absuelta.

El jurado lo declaró culpable por unanimidad como autor del delito de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. Fue señalado como quien mató a Cecilia en la casa familiar y encabezó luego las maniobras para ocultar el cuerpo.

El dirigente social chaqueño fue encontrado culpable, también por unanimidad, como partícipe primario del femicidio. La Justicia consideró acreditado que colaboró de manera directa en la ejecución del crimen y en las acciones posteriores para impedir su esclarecimiento.

La madre de César Sena recibió la misma calificación que su esposo: partícipe primaria del homicidio agravado. El jurado entendió que tuvo un rol activo en la planificación y que dio órdenes vinculadas a la limpieza de la escena y la eliminación de pruebas.

Gustavo Obregón: encubrimiento agravado

Colaborador cercano de la familia Sena, fue declarado culpable de encubrimiento agravado. Según la investigación, ayudó a verificar la presencia del cuerpo, colaboró en su traslado y participó en la maniobra para quemarlo en la chanchería. En su declaración final pidió perdón y dijo haber actuado por lealtad hacia los Sena.

Fabiana Cecilia González: encubrimiento agravado

Expareja de Obregón y también integrante del círculo de confianza de los Sena. El jurado entendió que cumplió órdenes de Marcela Acuña: limpió áreas específicas de la vivienda y gestionó la donación y traslado de una cama y un colchón que luego se comprobó que contenían sangre de Cecilia. Ella afirmó sentir afecto por César y pidió disculpas.

Gustavo Melgarejo: encubrimiento simple

El jurado lo encontró culpable por unanimidad del delito menor de encubrimiento simple, con una posible pena de seis meses a tres años. Lloró durante la lectura de la sentencia y no levantó la cabeza mientras se comunicaba el veredicto.

Griselda Lucía Reynoso: absuelta

Fue la única de los siete imputados que resultó absuelta. El jurado determinó que no había pruebas suficientes para vincularla a las maniobras de encubrimiento.