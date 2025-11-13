Cómo bloquear mensajes y llamadas spam en WhatsApp







Para evitar molestias y posibles estafas, la aplicación de mensajería agregará una nueva capa que permitirá bloquear intentos de contacto sospechosos.

La nueva función que bloqueará las estafas automáticamente.

Con el auge de las redes sociales y la vida digital, también aumenta la exposición ante posibles fraudes o estafas. Para proteger a sus usuarios, aplicaciones como WhatsApp integran funciones con la finalidad de dificultar cada vez más el acceso a este tipo de engaños.

En esta última oportunidad se integrará a WhatsApp la posibilidad de bloquear llamadas y mensajes de orígenes sospechosos. Aunque activar esta función podría subir tu nivel de seguridad, el sistema también podría filtrar mensajes y llamadas de números legítimos.

whatsapp app La nueva función de WhatsApp para protegerte del spam Esta función filtra mensajes y llamadas de números que no estén registrados en la lista de contactos. A su vez, oculta la vista previa de enlaces, imágenes o videos que lleguen de estos usuarios con el fin de reducir el riesgo a una posible estafa. También, limita o directamente bloquea algunos ajustes sensibles de su cuenta, como el acceso a códigos de seguridad.

Es ideal para usuarios que reciben mensajes o llamadas de números desconocidos con frecuencia. También es útil cuando se sospecha de alguna posibilidad de ataque a ese número.

Algunos detalles para considerar antes de activar esta función son:

Puede filtrar mensajes o llamadas de números sin mala intención, ya que no cuenta con un análisis previo de comportamiento , solo considera si está entre tus contactos o no.

La función aún se encuentra en la fase de prueba en la versión beta de la aplicación, por lo que es posible que aún no esté disponible para todos. Cuando esta función esté liberada para todos, la forma de activarlo será la siguiente: Ajustes > Cuenta > Privacidad > Configuraciones avanzadas > Configuración estricta de cuenta. Ahí aparecerá la función para filtrar mensajes y llamadas de números desconocidos.

