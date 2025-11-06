WhatsApp incorporó una nueva función con Inteligencia Artificial: ¿Qué es y cómo funciona?







La plataforma suma un recurso que ayuda a obtener resúmenes de chats extensos y leer solo los puntos clave rápidamente.

WhatsApp incorpora una nueva función con IA para ayudar a sus usuarios.

WhatsApp sigue ampliando las herramientas disponibles para mejorar la experiencia dentro de la app. Esta vez, la opción está pensada para aquellos que reciben muchos mensajes por día y necesitan ir al contenido importante sin perder su tiempo.

Esta novedad se va a estar sumando de manera progresiva en distintas regiones. La idea es ofrecer una forma más práctica de revisar conversaciones, ya sea en grupos con mucha actividad o también en chats individuales que duran horas.

meta-ia-whatsapp Nueva herramienta en WhatsApp: así se aprovecha la IA La función se conoce como "resumen de mensajes" y permite ver los aspectos principales de una conversación sin tener que recorrer todo el historial. El usuario puede pedir un resumen de lo más importante que se habló y la aplicación muestra una síntesis que facilita la lectura.

Para lograr esto, la plataforma incorpora un sistema desarrollado por Meta AI llamado procesamiento privado. A diferencia de otras herramientas, este método analiza el chat sin acceder directamente al contenido. Es decir, el análisis se realiza de forma local y segura.

Meta confirmó que el cifrado de extremo a extremo sigue estando tal como en cualquier conversación dentro de la app. Esto implica que la empresa no puede leer los mensajes ni tampoco terceros. El resumen generado queda únicamente para la persona que lo pide, no se comparte con otros integrantes del chat y no se guarda en servidores externos.

Además, el contenido sintetizado no se usa para entrenar modelos de IA ni para alimentar algoritmos externos. El objetivo de la empresa es ofrecer una ayuda para la organización de la información dentro de la aplicación sin alterar la privacidad. Para activar la función, el usuario deberá verificar si aparece dentro del menú de opciones del chat. Al seleccionarla, la app procesa la conversación y muestra un texto con los puntos centrales. Esto puede ser especialmente útil en grupos grandes, conversaciones laborales o chats familiares donde se mandan muchos mensajes por día. Según lo último que dijo WhatsApp, la actualización puede tardar en aparecer, ya que depende de la región y del tipo de dispositivo.

