La serie de Netflix que te mantendrá al borde del asiento con un misterio cada vez más oscuro

Un pueblo marcado por secretos, desapariciones inquietantes y giros inesperados convierte a esta serie de Netflix en un imán para los fanáticos del suspenso.

Netflix suma una serie que enciende el misterio desde el primer minuto. Pixabay

Viajar a mundos llenos de secretos desde la comodidad del sillón ya no es una fantasía: la ficción y Netflix lo hacen posible. El misterio, las desapariciones y los dramas familiares pisan fuerte en la plataforma, y una nueva serie promete atrapar a todos los que buscan emociones intensas sin moverse de casa.

Con una trama que mezcla tragedia, pasado oculto y una protagonista con el corazón prestado, esta producción lleva el suspenso a otro nivel. En un entorno cargado de tensión, cada capítulo es una invitación a cuestionar lo evidente y desconfiar de todos.

691214ed1efd3.r_d.3919-2614-1194 La nueva serie de Netflix combina drama, intriga y tensión en cada episodio, atrapando a quienes buscan una historia oscura y difícil de soltar. Foto: Julio Vergne/Netflix De qué trata El cuco de cristal, la nueva miniserie de Netflix La historia comienza con Clara Merlo, una joven médico que, tras sobrevivir a un infarto gracias a un trasplante, se obsesiona con conocer a la familia del donante. Movida por un impulso imposible de frenar, acepta una invitación para visitar el pequeño pueblo donde vivió el joven que le salvó la vida.

Lo que parece un viaje para agradecer se transforma en una pesadilla de secretos sin resolver. El mismo día en que Clara pisa el pueblo, desaparece un bebé, y esa tragedia saca a la luz un pasado perturbador: once personas desaparecieron en ese lugar en los últimos veinte años.

Mientras indaga sobre su donante, Clara queda atrapada en un espiral de dudas, recuerdos rotos y heridas que jamás cerraron. El pasado de los habitantes es tan oscuro como el bosque que rodea al pueblo. La atmósfera se vuelve cada vez más opresiva y siniestra.

A lo largo de seis episodios, la serie expone el lado más sombrío del alma humana. Las desapariciones se conectan con traumas antiguos, y el misterio no deja respirar al espectador. Netflix: tráiler de El cuco de cristal Embed - El Cuco de Cristal | Tráiler Oficial | Netflix España Netflix: elenco de El cuco de cristal Catalina Sopelana

Itziar Ituño

Iván Massagué

Alfons Nieto

Tomás del Estal

Álex García

