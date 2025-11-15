Viajar a mundos llenos de secretos desde la comodidad del sillón ya no es una fantasía: la ficción y Netflix lo hacen posible. El misterio, las desapariciones y los dramas familiares pisan fuerte en la plataforma, y una nueva serie promete atrapar a todos los que buscan emociones intensas sin moverse de casa.
La serie de Netflix que te mantendrá al borde del asiento con un misterio cada vez más oscuro
Un pueblo marcado por secretos, desapariciones inquietantes y giros inesperados convierte a esta serie de Netflix en un imán para los fanáticos del suspenso.
Con una trama que mezcla tragedia, pasado oculto y una protagonista con el corazón prestado, esta producción lleva el suspenso a otro nivel. En un entorno cargado de tensión, cada capítulo es una invitación a cuestionar lo evidente y desconfiar de todos.
De qué trata El cuco de cristal, la nueva miniserie de Netflix
La historia comienza con Clara Merlo, una joven médico que, tras sobrevivir a un infarto gracias a un trasplante, se obsesiona con conocer a la familia del donante. Movida por un impulso imposible de frenar, acepta una invitación para visitar el pequeño pueblo donde vivió el joven que le salvó la vida.
Lo que parece un viaje para agradecer se transforma en una pesadilla de secretos sin resolver. El mismo día en que Clara pisa el pueblo, desaparece un bebé, y esa tragedia saca a la luz un pasado perturbador: once personas desaparecieron en ese lugar en los últimos veinte años.
Mientras indaga sobre su donante, Clara queda atrapada en un espiral de dudas, recuerdos rotos y heridas que jamás cerraron. El pasado de los habitantes es tan oscuro como el bosque que rodea al pueblo. La atmósfera se vuelve cada vez más opresiva y siniestra.
A lo largo de seis episodios, la serie expone el lado más sombrío del alma humana. Las desapariciones se conectan con traumas antiguos, y el misterio no deja respirar al espectador.
Netflix: tráiler de El cuco de cristal
Netflix: elenco de El cuco de cristal
-
Catalina Sopelana
Itziar Ituño
Iván Massagué
Alfons Nieto
Tomás del Estal
Álex García
