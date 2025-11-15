Del fútbol a la cárcel: el exjugador de Estudiantes que podría pasar 10 años en prisión







El futbolista con pasado en el Pincha y un crimen que podría llevarlo a la cárcel por un largo periodo.

Ya no forma parte del fútbol argentino, pero regresó al país por su situación judicial. Prensa Estudiantes

El fútbol argentino tiene historias fuera de la cancha que fueron auténticos escándalos. Si bien al ser el deporte más popular del continente arrastra muchos relatos, este es uno de los que más impactó el ámbito local debido a lo aberrante del hecho, que podría culminar con un jugador en la cárcel.

Diego García era uno de esos nombres que pintaban para ser una de las próximas promesas del ámbito sudamericano. Pero lejos de ser noticia por sus cualidades, su cara es reconocida por otro hecho: el jugador es acusado de abuso sexual y podría enfrentar una pena en la cárcel.

Diego García Daniel Rodriguez adhocFOTOS Actualmente, García se desempeña en el fútbol uruguayo. Daniel Rodriguez/adhocFOTOS Inició el juicio de Diego García: la denuncia al jugador uruguayo El 24 de febrero de 2021, la jugadora de hockey de Estudiantes de La Plata, Clara, asistió a una fiesta organizada por jugadores del plantel de fútbol profesional. Lo que debía ser una noche de diversión entre la gente del Pincha culminó en un hecho que la víctima llevó a la justicia.

Según relataron los abogados de la deportista, Diego García la siguió después de que ella se levantó para ir al baño. Fue allí cuando la atacó al ingresar detrás de ella. “La mecánica del ataque fue clara, empujón, golpe, inmovilización, violación”, aseguró el fiscal de la causa en su alegato.

Estudiantes activó su protocolo de género, apartó al jugador y, para mostrar su postura ante el hecho, decidió transferirlo. El gesto fue agradecido por la familia de la víctima, quien sigue adelante con el juicio en contra del futbolista y cuenta con el apoyo de la institución de la cual también forma parte.

Qué podría pasar con el futbolista El juez Ezequiel Medrano es quien deberá dictar la sentencia. La defensa del jugador pide que sea absuelto, ya que aseguran que la relación fue consentida. La intención del futbolista es retornar rápido a Peñarol, donde juega actualmente. Ahora, si el encargado de impartir justicia falla a favor de la víctima, la pena es con prisión efectiva. Existen dos caminos: va a la cárcel de inmediato siempre que el magistrado lo considere así, o estará en libertad hasta que la pena pase por las apelaciones a la Cámara y a la Corte. Si bien no se conocen detalles de lo que decidirá Medrano, la pena en prisión es de un mínimo de seis años y un máximo de 20, aunque esto puede quedar reducido a 10 y 15 dependiendo de los cargos que se le atribuyan a García.

