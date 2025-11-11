¿WhatsApp desde tu reloj? Así es como podes instalar la app en tu AppleWatch y aprovecharla al máximo

La guía explica el método para activar los mensajes dentro del dispositivo portátil e incorporar otras funciones que te sirven en el día a día.

La app ya está disponible en los AppleWatch.

El uso de relojes inteligentes creció en los últimos años y entre sus diversas funciones, la que más le sirve a los usuarios es la de enviar mensajes o recibir notificaciones sin depender tanto del celular . Esas herramientas también te dan la posibilidad de acceder a tus chats de manera más rápida.

En el caso del Apple Watch , ya existe una versión de WhatsApp especial para este dispositivo. No funciona como una aplicación totalmente independiente, pero sí te permite responder, escuchar audios y ver mensajes desde la muñeca, todo mientras estas en movimiento y no queres sacar tu teléfono.

Para que la aplicación funcione, es necesario tener el iPhone cerca y con la cuenta activa, ya que el reloj actúa como extensión del teléfono .

WhatsApp no tiene una lista de contactos propios, utiliza los de tu agenda del teléfono.

Haciendo eso, ya en unos segundos la aplicación se sincroniza y aparece en el menú del reloj. Es importante verificar que ambos dispositivos tengan versiones recientes de sus sistemas para evitar fallas. Si ya tenías la aplicación en el iPhone, es posible que se haya agregado automáticamente sin que tengas que hacer nada.

¿Cómo aprovecharla al máximo desde tu Apple Watch?

Aunque la versión para el reloj tiene funciones más acotadas que la del teléfono, se le puede sacar buen provecho con algunos ajustes:

Respuestas rápidas personalizadas

Desde el iPhone te tenés que meter a Watch - WhatsApp - Respuestas predeterminadas. Desde ahí podés cargar frases cortas que usás seguido, como “Ahora llego” o “Te llamo más tarde”. Esto te permite contestar sin escribir.

Comandos de voz con Siri

Si necesitás responder sin tocar la pantalla, decí: “Oye Siri, contestá el mensaje de WhatsApp”. Ahí el asistente abrirá la conversación para dictar la respuesta.

Mensajes de voz

Podés grabar audios directamente desde el reloj. Es algo muy práctico si estás caminando, entrenando o con las manos ocupadas.

Notificaciones interactivas

Cuando llega un mensaje, podés leerlo y contestar desde la notificación, sin buscar la aplicación. Esto agiliza el uso.