Google integra su inteligencia artificial Gemini en Chrome y renueva la experiencia de navegación







La compañía lanzó nuevas funciones que permiten a los usuarios interactuar con la IA directamente desde el navegador, tanto en computadoras como en dispositivos móviles.

Google también renovará Discover para mostrar publicaciones de X, Instagram y YouTube Shorts en un mismo espacio, facilitando el acceso a contenido de distintas redes.

Google anunció que su inteligencia artificial Gemini se incorporará de manera nativa al navegador Chrome, funcionando como una especie de asistente integrado. La novedad permitirá a los usuarios realizar consultas y recibir respuestas sin necesidad de abrir otras pestañas o aplicaciones.

Por el momento, la función estará disponible en Mac y Windows para usuarios en Estados Unidos que tengan el idioma configurado en inglés. Con ella, se podrá pedir a Gemini que simplifique información compleja, resuma contenido o aclare dudas mientras se navega por cualquier página web.

En las próximas semanas, la integración también llegará a Google Workspace para empresas, con controles avanzados y protección de datos de nivel corporativo. Además, Google confirmó que Gemini estará disponible en Chrome para móviles, permitiendo acceso a la IA tanto en casa como en la calle. En Android, la activación se realizará manteniendo pulsado el botón de encendido, mientras que la integración en iOS se espera en los próximos meses.

google ai

Funciones de Gemini en Chrome La incorporación de Gemini busca hacer la navegación más práctica y productiva. Entre las nuevas funciones destacan:

Tareas automatizadas : en los próximos meses, Gemini podrá actuar como un agente que se encargue de acciones rutinarias, como reservar citas o realizar compras online. El usuario mantiene el control y puede detener la IA en cualquier momento.

Trabajo multitarea : la IA podrá funcionar en varias pestañas al mismo tiempo, facilitando la comparación de información y la consolidación de datos, por ejemplo, para organizar un viaje con vuelos, hotel y actividades abiertas en distintas pestañas.

Recuperación de proyectos previos : será posible retomar búsquedas anteriores con consultas como “¿Cuál era el sitio donde vi el escritorio de nogal la semana pasada?” o “¿Qué blog leí sobre las compras de regreso a clases?”.

Modo IA en la barra de direcciones: los usuarios podrán acceder directamente al Modo IA de Búsqueda de Google, que permite formular preguntas extensas y obtener respuestas precisas mientras se profundiza en la exploración de la web. En materia de seguridad, Chrome ya emplea Gemini Nano para detectar intentos de estafas con soporte técnico falso y pronto ampliará esta protección contra sitios con virus o regalos falsos. Además, el navegador identifica notificaciones potencialmente engañosas, ofreciendo al usuario la opción de verlas o darse de baja. Chrome también aplicará IA para gestionar permisos otorgados a sitios web —como acceso a cámara o ubicación—, priorizando siempre la seguridad y adaptándose a las preferencias del usuario. Discover se renueva Google adelantó que su sección Discover incorporará publicaciones de redes sociales como X (antes Twitter), Instagram y YouTube Shorts, permitiendo seguir a los creadores directamente desde la plataforma. De esta manera, los usuarios podrán consultar artículos, videos y publicaciones de distintas redes en un mismo espacio, sin alterar el diseño tradicional de Discover. “Sabemos que resulta difícil estar al día con tantos artículos, videos y publicaciones en múltiples plataformas. Por eso, decidimos reunir todo en un único espacio”, explicó Layla Amjadi, directora sénior de gestión de productos de Búsqueda en Google.