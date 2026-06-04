En junio Starlink se abre a la bolsa: ¿cómo funciona el sistema IPO?

La empresa de Elon Musk predomina en el mercado y genera expectativas entre inversores a nivel mundial por su lanzamiento.

La salida de SpaceX a Wall Street prevista para el 12 de junio de 2026 aparece así como una prueba de gran magnitud para los inversores

La posible llegada de Starlink al mercado bursátil marca uno de los acontecimientos más relevantes del año para el sector tecnológico y financiero . La compañía forma parte del ecosistema de negocios de SpaceX y aparece como el principal activo, detrás de una oferta pública inicial que podría romper récords históricos de recaudación.

La operación se encuentra vinculada a la salida a bolsa de SpaceX, prevista para el 12 de junio de 2026. La empresa fundada por Elon Musk busca captar entre USD 50.000 millones y USD 75.000 millones, mediante una Oferta Pública Inicial (IPO, por sus siglas en inglés), un mecanismo que permite a una compañía privada ofrecer acciones al público por primera vez.

La expectativa de los inversores se explica por la valuación estimada de la firma , que oscila entre USD 1,5 billones y USD 2 billones. Esa cifra supera ampliamente las operaciones más importantes registradas hasta ahora en los mercados internacionales.

La propuesta que SpaceX presentará ante Wall Street combina varios elementos de alto interés para el mercado. La exploración espacial, el desarrollo de inteligencia artificial, la conectividad global y la infraestructura tecnológica forman parte del relato corporativo que acompaña la operación.

Starlink ocupa actualmente un lugar central dentro de la estructura de ingresos de SpaceX . El servicio de internet satelital logró consolidarse como la actividad más rentable de la empresa gracias a su expansión internacional y al crecimiento sostenido de usuarios. La red cuenta con más de 10.000 satélites activos en órbita . Esa infraestructura permite ofrecer conectividad en regiones donde las redes tradicionales presentan limitaciones técnicas o geográficas.

Los registros económicos difundidos por la compañía indican que Starlink generó alrededor de USD 8.000 millones en ingresos durante 2024. Los balances posteriores muestran que el negocio continuó ganando peso dentro del grupo empresarial. Los resultados correspondientes al primer trimestre de 2026 reflejan ganancias cercanas a USD 1.200 millones para el servicio satelital. Esa rentabilidad compensó ampliamente las pérdidas asociadas al programa Starship, uno de los desarrollos espaciales más ambiciosos de SpaceX.

La comparación con otras empresas tecnológicas también favorece al negocio satelital. Los ingresos comerciales crecientes y la expansión de la infraestructura orbital posicionan a Starlink entre las iniciativas más observadas por los fondos de inversión internacionales.

La operación bursátil podría superar ampliamente los USD 25.600 millones obtenidos por Saudi Aramco en 2019, cifra que todavía figura como la mayor salida a bolsa de la historia. Ese escenario alimenta las expectativas sobre el desempeño de SpaceX durante su debut en los mercados.

Los bancos de inversión siguen de cerca el contexto financiero internacional. Los conflictos geopolíticos recientes y la volatilidad de los mercados agregan incertidumbre al momento elegido para la colocación. Los asesores financieros recomiendan que la compañía mantenga una importante reserva de liquidez antes de concretar la operación. Las estimaciones ubican ese colchón financiero entre 15.000 millones y 20.000 millones de USD.

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Cómo es la estrategia del gigante satelital Starlink

La estrategia actual de SpaceX se centra en la expansión de Starlink con nuevas apuestas vinculadas a la inteligencia artificial y el procesamiento de datos.

La empresa modificó parte de su narrativa corporativa durante los últimos meses. Los proyectos relacionados con la Luna, la conectividad global y la infraestructura tecnológica comenzaron a ganar protagonismo frente a los tradicionales objetivos de exploración marciana.

Elon Musk impulsa actualmente el desarrollo de centros de datos orbitales destinados a tareas de inteligencia artificial. La iniciativa propone trasladar parte de la capacidad de procesamiento al espacio mediante instalaciones de gran escala. La compañía incorporó recientemente a xAI, la firma especializada en inteligencia artificial creada por Musk. La operación también incluyó la integración de activos relacionados con la plataforma X.

Los informes financieros indican que xAI acumuló pérdidas superiores a USD 6.000 millones durante 2025. Esa situación obliga a la compañía a buscar nuevas fuentes de financiamiento para sostener sus planes de expansión. Por eso, SpaceX proyecta construir una megafábrica de semiconductores denominada Terafab. La inversión inicial prevista para esa instalación ronda los USD 55.000 millones.