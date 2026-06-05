Starlink consigue una autorización clave para crecer en Argentina

La empresa de internet satelital recibió un permiso excepcional, que le permitirá ampliar su operación y sumar más usuarios en el país.

Una resolución del Enacom habilitó nuevas frecuencias para la empresa de Elon Musk y abre la puerta a mejoras en capacidad y cobertura.

La expansión de Starlink en Argentina empieza una nueva etapa. La empresa de internet satelital fundada por Elon Musk recibió una autorización del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) que le permitirá operar sobre nuevas bandas de frecuencia y aumentar su capacidad de servicio en el país.

La medida representa uno de los avances regulatorios más importantes para Starlink desde su desembarco en el mercado argentino.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución 372/2026 del Enacom, que autoriza a Starlink a utilizar determinados segmentos de frecuencia para sus operaciones satelitales bajo condiciones técnicas específicas. El organismo aclaró que se trata de una autorización excepcional y que la empresa deberá cumplir una serie de requisitos regulatorios, para evitar interferencias y garantizar la convivencia con otros servicios de comunicaciones.

La medida llega en un contexto de fuerte crecimiento del servicio en el país . Desde su lanzamiento, Starlink logró captar usuarios en zonas rurales, localidades alejadas de los grandes centros urbanos y regiones donde la infraestructura tradicional de internet presenta limitaciones.

Uno de los puntos más relevantes de la autorización es el tipo de espectro involucrado. Según informó Enacom, la empresa solicitó operar en bandas dentro del rango W, comprendidas entre los 92 y los 114,25 GHz, destinadas al funcionamiento de estaciones terrenas de nueva generación asociadas a servicios satelitales.

Estas frecuencias permiten incrementar la capacidad de transmisión de datos y mejorar la eficiencia del uso del espectro radioeléctrico. De acuerdo con la información difundida por el organismo regulador, la implementación de esta tecnología podría triplicar la capacidad de la red, permitir una mayor densidad de usuarios conectados y reducir el riesgo de interferencias perjudiciales.

El permiso otorgado no implica una liberalización total del uso de esas frecuencias. La autorización está condicionada al cumplimiento de normas técnicas nacionales e internacionales. Starlink deberá garantizar que sus operaciones no afecten otros sistemas de comunicación y deberá adaptarse a futuras regulaciones que puedan surgir en el sector.

La resolución también contempla medidas vinculadas con la protección de servicios científicos y de observación, que utilizan segmentos cercanos del espectro radioeléctrico. ¿Qué significa esto? Que la compañía tendrá que mantener mecanismos permanentes de control, para evitar conflictos con otras actividades que dependen de estas frecuencias.

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Cómo impacta la medida en los usuarios del servicio

La expansión regulatoria llega pocos meses después de que la compañía reforzara su presencia local con nuevos dispositivos y alternativas de conectividad. Entre ellas aparece el Starlink Mini X, un equipo portátil que fue lanzado en Argentina y que permite acceder a internet satelital mediante una antena compacta con router WiFi integrado. El dispositivo está orientado especialmente a usuarios que necesitan conectividad en zonas sin cobertura.

La estrategia de Starlink apunta a consolidarse como una alternativa frente a los servicios de fibra óptica y redes móviles tradicionales en regiones donde esas tecnologías todavía no llegan o presentan dificultades operativas. El crecimiento de la capacidad satelital es fundamental para sostener el aumento de usuarios registrado durante los últimos años.

Según destacó Enacom, la autorización otorgada permitirá fortalecer la cobertura y mejorar la calidad del acceso a internet en distintos puntos del país. El organismo sostuvo que el desarrollo de soluciones satelitales representa una herramienta importante para reducir la brecha digital y facilitar el acceso a servicios de conectividad en zonas rurales o de difícil acceso.

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Starlink refuerza su presencia

La decisión también tiene impacto sobre la competencia dentro del mercado de internet satelital. La ampliación de frecuencias le permite a Starlink aumentar su capacidad operativa frente a otros nombres que buscan desarrollar servicios similares en la región. La disponibilidad de espectro es uno de los factores más importantes para sostener el crecimiento de este tipo de redes.

La nueva autorización está vinculada con estaciones terrenas Gateway de quinta generación, infraestructura que cumple un rol central en la conexión entre los satélites y la red terrestre. La incorporación de estos sistemas permite optimizar el flujo de datos y mejorar el rendimiento general del servicio.

Con más espectro disponible, la empresa tendrá margen para absorber una mayor cantidad de usuarios y sostener el crecimiento de una demanda que sigue en aumento.