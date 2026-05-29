Starlink gana terreno en este continente y cambia el mapa del internet satelital

El avance de la compañía de dispositivos de órbita baja, que amplía su alcance a todo el mundo, con servicios a costo accesible.

La expansión del gigante tecnológico continúa su curso y pretende igualar a los métodos tradicionales de conexión a internet.

La expansión de Starlink comenzó en las zonas donde las redes tradicionales todavía no logran cubrir toda la demanda . Las velocidades crecieron con fuerza durante el último año y millones de usuarios empezaron a mirar una alternativa que, hasta hace poco, parecía limitada a lugares aislados . Un nuevo informe reveló cuál es el continente donde la empresa encontró su mayor avance.

Europa se convirtió en uno de los principales escenarios de crecimiento para el servicio satelital de SpaceX. Los datos mostraron que Starlink mejoró su rendimiento en 26 de los 27 mercados analizados , durante el primer trimestre de 2026. La compañía elevó su velocidad mediana de descarga de 114,05 Mbps a 165,71 Mbps en apenas un año. La red satelital comenzó a ocupar espacios, donde la fibra óptica todavía no alcanza con cobertura suficiente .

El crecimiento aparece vinculado a la expansión global de SpaceX . La empresa cerró 2025 con más de 9.000 satélites activos y sumó 4,6 millones de clientes nuevos . Letonia encabezó el ranking europeo con una velocidad mediana de 232,51 Mbps. Grecia alcanzó 196,31 Mbps y Croacia llegó a 188,02 Mbps. Chipre, Polonia y Letonia registraron las mayores mejoras interanuales. Bulgaria quedó como el único país donde Starlink mostró una caída de rendimiento, con una baja cercana al 5%.

La adopción del servicio satelital se concentra principalmente en áreas rurales y zonas donde las redes terrestres presentan limitaciones estructurales. Islas, montañas, campos y comunidades alejadas son los puntos con mayor avance de Starlink. Bulgaria lideró la participación de pruebas realizadas con la red satelital , con un 8% del total. Grecia y Croacia alcanzaron 6%, mientras que Irlanda y Letonia llegaron a 4%.

Grecia mostró uno de los contrastes más marcados entre internet satelital y redes fijas. Starlink registró allí una velocidad mediana de 196,31 Mbps frente a los 94,29 Mbps del promedio nacional terrestre. Esto se debe a que la geografía griega condiciona históricamente el despliegue de fibra óptica.

Además, Irlanda también mostró una fuerte presencia del servicio, pese a sus inversiones estatales en conectividad rural. Muchos usuarios comenzaron a incorporar Starlink como respaldo ante fallas recurrentes de redes tradicionales durante tormentas invernales. El Reino Unido avanzó con un modelo híbrido entre fibra y satélites LEO. El gobierno británico impulsó pruebas específicas y BT Group firmó acuerdos con Starlink para conectar regiones de difícil acceso.

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La fibra óptica todavía domina los mercados más desarrollados

A pesar de la expansión, las redes terrestres aún mantienen ventajas claras en buena parte de Europa. La banda ancha fija ofreció menor latencia en todos los países relevados y mejores velocidades de subida en 26 de los 27 mercados. Dinamarca, Malta, Finlandia, Rumania, Luxemburgo, Países Bajos y Eslovenia registraron una presencia inferior al 1% para Starlink.

Rumania apareció como uno de los casos más sólidos de predominio de la fibra óptica. El país alcanzó una velocidad mediana fija de 283,06 Mbps gracias a años de inversiones y fuerte expansión de redes FTTH. España también mantuvo una diferencia amplia frente al internet satelital. La velocidad mediana terrestre llegó a 277,98 Mbps y superó ampliamente las cifras de Starlink.

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Europa amplía la competencia en internet satelital

El crecimiento de Starlink también aceleró nuevos proyectos en el continente. Eutelsat OneWeb ya opera una red de más de 600 satélites orientada a servicios corporativos y gubernamentales. Amazon Leo inició su despliegue masivo durante 2025 y superó los 300 satélites activos hacia abril de 2026. La Unión Europea también avanza con IRIS², un programa diseñado para crear infraestructura satelital soberana.

El internet satelital dejó de ocupar un lugar marginal dentro del mercado de conectividad. Las redes de órbita baja comenzaron a transformarse en una herramienta para resolver los puntos donde la fibra óptica todavía no logra llegar.