La Corte Suprema de EEUU respalda a Epic Games y obliga a Google a modificar su tienda de aplicaciones Play

El máximo tribunal se negó a frenar una orden que exige cambios en la Play Store. Epic Games avanza en su batalla contra el dominio de Google en Android.

La Corte Suprema de EEUU se negó este lunes a suspender partes clave de una orden judicial en una disputa entre Google y Epic Games , creadora del videojuego Fortnite. La medida obliga a Google a realizar cambios en su tienda de aplicaciones Play y por ahora, sigue ganando la empresa de uno de los juegos más exitosos de la industria.

Es importante recordar que la orden emitida el año pasado por el juez federal exige a Google permitir a los usuarios descargar tiendas de aplicaciones rivales dentro de su tienda Play. Además, pide un catálogo de juegos a disposición de competidores.

Estas disposiciones no entrarán en vigor hasta julio de 2026 . El juez también dictaminó que Google debe permitir a los desarrolladores incluir enlaces externos en las aplicaciones, lo que permitirá a los usuarios eludir el sistema de facturación de Google. Esa parte de la orden judicial entrará en vigor a finales de este mes

Google indemniza a Donald Trump con u$s24,5 millones tras la suspensión de su cuenta de YouTube

Google pagará u$s24,5 millones para cerrar la demanda que Donald Trump presentó después de que su canal de YouTube fuera suspendido tras el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. El acuerdo incluye compensaciones específicas para el expresidente y otros demandantes vinculados a su reclamación, poniendo fin a un conflicto judicial de años.

Según un documento judicial revelado a fines de septiembre y difundido por Bloomberg, u$s22 millones se destinarán a la “construcción del Salón de Baile Estatal de la Casa Blanca”. El resto de la indemnización irá a otros demandantes que se sumaron a la demanda de Trump, entre ellos la organización sin ánimo de lucro Unión Conservadora Estadounidense.