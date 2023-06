La misteriosa luz naranja de WhatsApp: ¿qué significa y cómo desactivarla?

Hace unas semanas muchos usuarios notaron un cambio en las notificaciones de WhatsApp : una luz naranja . Si bien para muchos no significa nada, para muchos otros la curiosidad fue más fuerte y, ahora, se revela el significado detrás de esta peculiar notificación.

WhatsApp: qué es la luz naranja

WhatsApp realiza actualizaciones de la app constantemente y muchas de sus funciones no son conocidas por los usuarios. Una de ellas es la misteriosa luz naranja, que no está relacionada con ninguna falla en el dispositivo o en la plataforma. Es importante saber que no se trata de un robo de datos ni de una acción malintencionada.