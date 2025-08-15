La pickup eléctrica de Elon Musk ya está en la Argentina: dos Cybertruck de Tesla circulan en el país

La venta en el país estaría a cargo de la importadora Black Sapphire S.A. Los precios de referencia van de u$s69.990 a los u$s99.990.

Dos unidades de este modelo fueron vistas circulando por la Argentina.

El vehículo Tesla Cybertruck , la futurista pickup eléctrica diseñada por el magnate Elon Musk , debutó en EEUU hace 623 días. Ahora, dos unidades de este modelo fueron vistas circulando por la Argentina, marcando la llegada oficial del vehículo al país.

Primero fueron vistas en la Zona Franca de La Plata y, tras ser liberadas por la aduana argentina, se las vio transportadas en un camión mosquito por la ruta.

El avistaje generó expectativa entre automovilistas que lograron captar y ver el momento en primera persona. La venta en el país estaría a cargo de la importadora Black Sapphire S.A. , del empresario Malék Fara.

Fara es conocido por traer al país marcas de lujo como Ferrari, Maserati, Rolls-Royce y Lamborghini. En el terreno de los vehículos eléctricos, ya había introducido el microauto XEV Yoyo y la GMC Hummer EV .

Long Range : dirección electrónica en las cuatro ruedas, caja de carga de 6’x4’, frunk eléctrico y conducción autónoma supervisada (FSD).

: dirección electrónica en las cuatro ruedas, caja de carga de 6’x4’, frunk eléctrico y conducción autónoma supervisada (FSD). All Wheel Drive : suspensión neumática adaptativa, interior premium, sistema de audio mejorado, pantalla secundaria de 9,4 pulgadas y llantas de 20".

: suspensión neumática adaptativa, interior premium, sistema de audio mejorado, pantalla secundaria de 9,4 pulgadas y llantas de 20". Cyberbeast: tres motores, velocidad máxima de 206 km/h, vectorización de par trasero, interior en gamuza y acero inoxidable, insignia exclusiva y capacidad de alimentación bidireccional (Powershare).

Con su estética angulosa y tecnología avanzada, la Cybertruck se perfila como un nuevo ícono del lujo automotor en la Argentina, incorporándose a la tendencia global donde las pickups eléctricas comienzan a ganar terreno frente a sus pares a combustión.

Cuánto sale un tesla Cybertruck

En agosto de 2025, Tesla ofrece la Cybertruck en tres configuraciones en EEUU, con precios que van de u$s69.990 a los u$s99.990:

Long Range : u$s69.990

: u$s69.990 All Wheel Drive : u$s79.990

: u$s79.990 Cyberbeast: u$s99.990

Por último, el mercado argentino queda a la espera de conocer cuál será el precio de las unidades que llegarán a la Argentina.

