El Gobierno difundió un mensaje oficial por el Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín, que se conmemora este domingo 17 de agosto. Desde Casa Rosada resaltaron la valentía del Ejército de los Andes y el legado del Padre de la Patria, que los argentinos deben continuar.
El Gobierno recuerda a San Martín con un mensaje por el 17 de agosto
Casa Rosada y funcionarios destacaron la valentía del Ejército de los Andes y el compromiso del General San Martín con la independencia.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, expresó en su cuenta de X: “Hoy conmemoramos al General José de San Martín, un ejemplo de integridad y liderazgo que puso el interés de la Patria por encima de todo. Su compromiso y coraje nos recuerdan que la construcción de una Nación libre exige responsabilidad y sacrificio”.
El 17 de agosto recuerda no solo la muerte de San Martín, sino también su impacto histórico, la gesta del Ejército de los Andes y el ejemplo de compromiso y coraje que sigue vigente en la memoria de la Nación.
La carta inédita de San Martín hallada en Escocia revela vínculos históricos y personales
Investigadores argentinos y británicos descubrieron una carta escrita por San Martín en 1827, que permaneció oculta más de 190 años en los archivos de la Universidad de Aberdeen.
La misiva, dirigida al noble escocés James Duff, IV Conde de Fife, muestra una faceta personal y política del Libertador. En ella, recomienda al militar William Miller y deja entrever las redes de apoyo transatlánticas que sostuvieron las luchas por la independencia sudamericana.
Fechada el 19 de marzo de 1827, la carta revela detalles de la vida cotidiana de San Martín en Bruselas y confirma la influencia británica en las campañas libertadoras. Tras su retiro, continuó residiendo en Europa y recibió reconocimientos como la Libertad del Burgo Real de Banff, reflejando la importancia de las alianzas internacionales en su época.
El hallazgo se suma a otros documentos que serán publicados próximamente, ofreciendo una ventana única para comprender las conexiones políticas y personales que cruzaron el Atlántico y moldearon el destino de las jóvenes naciones sudamericanas.
