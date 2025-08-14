OpenAI prepara Merge Labs: la apuesta en neurociencia para competir contra Neuralink de Elon Musk

La idea es impulsada por Sam Altman, el director ejecutivo de la compañía. El fin es desarrollar dispositivos que puedan controlarse "con el pensamiento"

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman , inició un ambicioso plan para fundar su propia empresa de neurociencia , que se llamaría Merge Labs . De acuerdo con un informe, la iniciativa contaría con financiamiento de la organización detrás de ChatGPT y busca competir con el proyecto de Elon Musk .

El término inglés merge significa “fusionar” o “enchufar”, y su uso cobra sentido en este contexto: la innovación actual en neurociencia se enfoca en desarrollar interfaces cerebro-computadora que permiten controlar dispositivos sin utilizar movimientos físicos ni emitir palabras.

Ejemplos recientes provienen de Neuralink , la firma pionera en este sector, cuyos primeros pacientes ya lograron manipular tecnología únicamente “con el pensamiento” .

Según informó Engadget, Altman ya había mencionado el nombre Merge Labs en 2017 para una iniciativa previa. En esta nueva etapa, tendrá un rol protagónico Alex Blania , CEO de Worldcoin , una compañía con lazos con OpenAI que se hizo conocida y polémica por su sistema de escaneo ocular .

En 2015, Altman y Elon Musk formaron parte del grupo fundador de OpenAI . Tres años después, el creador de Tesla y SpaceX abandonó la organización tras fuertes desacuerdos con el resto de los integrantes. Desde entonces, ambos empresarios protagonizaron una relación marcada por disputas y acusaciones públicas.

Recientemente, Musk impulsó su propia división de Inteligencia Artificial, que derivó en la creación de Grok, un chatbot disponible en la red social X, con un formato similar a ChatGPT.

El desembarco de Merge Labs, financiado por los creadores de ChatGPT y liderado por Altman, abriría un nuevo capítulo de esta competencia, ahora en el terreno de la neurociencia, donde Musk opera desde 2016 con Neuralink.

Avances de Neuralink y el desafío para Merge Labs

Neuralink inició en 2023 los primeros implantes cerebrales en pacientes humanos con discapacidades motoras. Los resultados mostraron a personas controlando dispositivos con la mente e incluso jugando videojuegos sin mandos tradicionales.

En mayo de este año, el tercer paciente de la empresa, un hombre con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), logró narrar y editar un video publicado en YouTube utilizando únicamente señales cerebrales.

La incursión de Altman en este campo apunta a posicionar a Estados Unidos como líder de las industrias espaciales y neurotecnológicas emergentes, al tiempo que intensifica su histórica rivalidad con Musk.