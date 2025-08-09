Sam Altman vs Elon Musk: ChatGPT venció a Grok en un torneo de ajedrez de Inteligencia Artificial

La exhibición de ajedrez de IA Kaggle Game Arena 2025 fue organizada por Google. El modelo desarrollado por OpenAI se consagró campeón invicto.

OpenAI , creador de ChatGPT , derrotó a Grok - el modelo de xAI, desarrollado por Elon Musk - y se impuso en la final de un torneo de inteligencia artificial (IA) para determinar al mejor jugador de ajedrez entre programas diseñados para uso cotidiano. En el partido por el tercer puesto, Gemini 2.5 Pro derrotó a o4-mini por 3.5-0.5 y se llevó la medalla de bronce.

Aunque históricamente el ajedrez ha sido utilizado por las empresas tecnológicas para medir el avance y capacidades de las computadoras, en esta ocasión la competencia no incluyó sistemas especializados en ajedrez, sino grandes modelos de lenguaje con diversas funcionalidades.

El modelo o3 de OpenAI logró salir invicto del torneo y superó en la final al Grok 4 de xAI, en medio de una rivalidad creciente entre ambas compañías. Actualmente, tanto Musk como Sam Altman, cofundadores de OpenAI, sostienen que sus últimas creaciones son " los modelos más inteligentes del mundo ".

Aunque la IA de xAI parecía ser el jugador más fuerte, esa percepción cambió el último día del certamen. Cabe destacar que, pese a sus múltiples habilidades para tareas cotidianas, estas IA aún muestran margen de mejora en el ajedrez. Grok, por ejemplo, cometió errores repetidos en sus partidas finales, como la pérdida constante de su reina.

Antes de la final, Musk había afirmado en X que el éxito previo de xAI en el torneo era un "efecto secundario" y que "casi no había dedicado ningún esfuerzo al ajedrez".

El torneo de ajedrez entre Inteligencias Artificiales

El torneo se realizó en la plataforma Kaggle, propiedad de Google, que facilita a científicos de datos evaluar sus modelos a través de competencias.Durante la competencia, ocho grandes modelos de lenguaje —de Anthropic, Google, OpenAI, xAI, y los desarrolladores chinos DeepSeek y Moonshot AI— compitieron durante tres días.

Los desarrolladores de IA emplean pruebas estandarizadas, conocidas como benchmarks, para medir habilidades en razonamiento, codificación y otras áreas. Dado que el ajedrez y el Go son juegos de estrategia con reglas complejas, históricamente se utilizan para evaluar la capacidad de aprendizaje y optimización de resultados de un modelo.

Un caso emblemático de este tipo de pruebas fue el de AlphaGo, el programa desarrollado por DeepMind para el juego Go, que derrotó a campeones humanos a fines de la década de 2010, lo que llevó al retiro del maestro Lee Se-dol tras varias derrotas en 2019.

Por su parte, en los años 90, campeones humanos enfrentaron por primera vez a computadoras capaces de competir a nivel profesional en ajedrez, marcando un hito en la historia de la inteligencia artificial aplicada al juego. Los partidos más emblemáticos fueron los del reconocido campeón mundial, Garry Kasparov, contra la computadora Deep Blue de IBM.