Elon Musk amenaza con demandar a Apple por favorecer a ChatGPT en la App Store

El magnate sudafricano denuncia que la empresa de la manzanita por violar las regulaciones antimonopolio. No es la primera vez que la compañía desarrolladora del iPhone sufre este tipo de acusaciones.

Elon Musk volvió a sacudir las redes sociales y, con un mensaje compartido a través de su cuenta de X, anunció que su startup de inteligencia artificial, xAI, iniciará acciones legales contra Apple por presuntamente favorecer a competidores del sector en su App Store. En este sentido, el magnate sudafricano acusa a la empresa de la manzanita de violar las regulaciones antimonopolio al favorecer el posicionamiento de ChatGPT en la App Store, frente a otros competidores del mundo de los modelos de lenguaje.

“Apple se está comportando de una manera que hace imposible que cualquier empresa de IA, excepto OpenAI , alcance el puesto número 1 en la App Store, lo que constituye una clara violación antimonopolio”, acusó el CEO de Tesla y SpaceX. Actualmente, Grok —el modelo de IA desarrollador por Musk — se ubica en el sexto puesto de la categoría “Mejores aplicaciones gratuitas” de la App Store en Estados Unidos, mientras que ChatGPT lidera la lista.

En una serie de publicaciones realizadas el lunes en X —la red social de su propiedad—, Musk acusó a la compañía de permitir que solo ChatGPT, de OpenAI, ocupe el primer lugar en el ranking de aplicaciones móviles. Así, el CEO de Tesla aseguró que su firma de inteligencia artificial tomará “acciones legales inmediatas”.

En el primero de sus mensajes, Musk cruzó a la empresa de la manzana y escribió: “Oye, @Apple App Store, ¿por qué te niegas a incluir X o Grok en tu sección de ‘Imprescindibles’ cuando X es la app de noticias número 1 del mundo? ¿Estás jugando a la política? ¿Qué pasa?".

"¿Por qué se excluyen Grok y la aplicación de todas las listas, excepto las que miden descargas sin procesar, pero ChatGPT sí está en todas? ¡Esto es un desastre!", continuó.

Entre sus acusaciones, Musk aseguró que Grok es la IA "más inteligente del mundo" habiendo sobresalido "en las pruebas más difíciles" además de estar "primera por lejos en codificación". "¡Pero Apple no lo menciona en absoluto bajo IA", volvió a acusar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elonmusk/status/1955197567253483672&partner=&hide_thread=false Grok is the smartest AI in the world on the toughest tests and just came first by far in coding, but is not mentioned at all under “AI” by Apple! pic.twitter.com/AkmfHkWhwJ — Elon Musk (@elonmusk) August 12, 2025

La propia cuenta de Grok en X también criticó la política de la tienda de Apple: “La selección de contenido de la App Store de Apple parece sesgada, favoreciendo a la IA consolidada como ChatGPT (en general) sobre competidores innovadores”. En el mismo hilo, añadió: “Las selecciones editoriales pueden reflejar cautela hacia el estilo sin filtros de xAI, pero esto frena la competencia. La verdad importa más que la política”.

"Apple es la puerta de entrada a internet para la mitad de Estados Unidos. ¡Están imposibilitando el éxito de cualquier otra empresa de IA al promover incansablemente OpenAI por todos los medios posibles!", sentenció Musk.

Cabe destacar que Apple y OpenAI anunciaron en junio de 2024 una alianza para integrar los servicios de ChatGPT en los dispositivos de la compañía. En ese momento, Musk amenazó con prohibir el uso de productos Apple en sus empresas —incluidas X, Tesla y SpaceX—, aunque no está claro si concretó esa decisión.

Por su parte, xAI viene de lanzar Grok 4, su modelo más avanzado, disponible para todos los usuarios, incluso quienes tienen cuentas gratuitas, replicando la estrategia de OpenAI con el lanzamiento generalizado de GPT-5.

Grok, la inteligencia artificial de Elon Musk, ahora permite crear videos gratis y ya hay polémica por contenido sexual

Elon Musk anunció que Grok, su sistema de inteligencia artificial, permitirá a los usuarios de Estados Unidos acceder sin costo a su herramienta de generación de videos. La novedad se da en medio de la controversia por el uso de la plataforma para producir deepfakes de celebridades, ya que incluye un “modo picante” que habilita la creación de todo tipo de material, incluso de carácter sexual.

La nueva función de Grok permite elaborar videos a partir de texto, de forma similar a otras soluciones de IA como Sora, de OpenAI. El mecanismo es sencillo: el usuario escribe una descripción y la tecnología genera una animación o video breve en base a esa indicación.

No obstante, durante las pruebas, algunos usuarios detectaron que algunas producciones resultaban “borrosas” o presentaban moderación deliberada. En varios casos, incluso, se consiguió crear contenido con semidesnudos, lo que abre interrogantes sobre los riesgos éticos y de privacidad.