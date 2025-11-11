Por qué es importante obtener el router de Starlink y cómo instalarlo correctamente para no sufrir desconexiones







Este aparato se incluye en el kit de hardware de la compañía, en el que también se puede encontrar la antena satelital.

Los usuarios podrán solicitar este y los demás dispositivos de Starlink a través de la página web oficial.

Starlink, la empresa de internet de Elon Musk, ofrece un dispositivo diseñado para aquellos hogares en los que la conexión no tiene la misma velocidad en todas las habitaciones. Se trata del router Gen 3, que permite la llegada equitativa a todas partes, sin importar la lejanía con el router original.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El router Gen 3 se incluye con el Plan Residencial de Starlink, diseñado específicamente para instalar en hogares y establecimientos fijos. Este plan de conexión tiene un costo de $56.100, mientras que la versión Lite, de menor cantidad de datos, equivale a $38.000.

kit starlink.webp Para qué sirve el router Gen 3 El router en malla Gen 3 es un dispositivo complementario que se conecta al router original de Starlink. Este se puede colocar en cualquier habitación de la casa y proporcionará la misma calidad y rendimiento que ofrece el artefacto original, ya que amplía el alcance del wifi a todas las habitaciones.

Para poder incorporarlos en el hogar, se deberán colocar en espacios entre los puntos de conexión débil y el router principal. De esta manera, se eliminan las interferencias inalámbricas de las paredes o los muebles, lo que proporciona una conexión estable y rápida.

Router Starlink Movistar movilidad Cómo instalar correctamente el router Gen 3 Para poder conectar correctamente el router Gen 3 y obtener la menor conexión posible, los usuarios deberán seguir una serie de instrucciones:

Configurar el router principal Gen 3, siguiendo las instrucciones de instalación y asegurarse de tener conexión a internet. Colocar el segundo router Gen 3 en la ubicación deseada y conectarlo a la corriente. Conectar un cable Ethernet a uno de los puertos adicionales en la parte posterior del router. Se deberá retirar la cubierta protectora para acceder a los puertos. Conectar el cable Ethernet desde el router principal al segundo nodo de la red Mesh Gen 3. Conectarlo a uno de los puertos Ethernet principales en el lado izquierdo del router. Repetir el proceso con los nodos adicionales.