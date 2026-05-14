¿Como saber si mi zona tiene disponible la cobertura satelital de Starlink?

La compañía de internet de Elon Musk que predomina en los hogares argentinos en zonas alejadas de la ciudad.

La propuesta satelital mantiene mayor atractivo en regiones donde el cableado convencional presenta dificultades técnicas o costos elevados.

Starlink ganó presencia en Argentina como una alternativa de conectividad para hogares y empresas ubicadas en zonas donde la fibra óptica todavía no llega. El servicio de internet satelital de SpaceX, la compañía de Elon Musk, amplió su cobertura durante los últimos meses y sumó usuarios en distintas provincias del país.

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La empresa incorporó nuevos satélites para responder al crecimiento de la demand a, aunque algunas regiones ya presentan límites de capacidad. El sistema de cobertura de Starlink permite identificar si una zona puede contratar el servicio de manera inmediata o si existe una lista de espera para nuevos clientes.

La plataforma oficial de Starlink cuenta con un mapa interactivo que muestra el estado del servicio en cada región. Los usuarios pueden consultar si la red figura como disponible, saturada o pendiente de habilitación antes de avanzar con la compra del kit de instalación.

El servicio satelital también ganó terreno en sectores urbanos y suburbanos donde las conexiones tradicionales presentan problemas de infraestructura. La conectividad satelital comenzó a reemplazar a proveedores clásicos en algunos puntos del país, especialmente en áreas alejadas de grandes centros urbanos.

Guía para consultar la cobertura de Starlink

Starlink ofrece una herramienta online para verificar el estado de la red en cada localidad. El sistema permite ingresar una dirección específica y conocer si existe disponibilidad para nuevas altas.

La plataforma clasifica las zonas en tres estados distintos:

disponible : la contratación y la instalación pueden realizarse de inmediato

: la contratación y la instalación pueden realizarse de inmediato saturado : la capacidad técnica de la red alcanzó el límite y no acepta nuevos usuarios

: la capacidad técnica de la red alcanzó el límite y no acepta nuevos usuarios pendiente: la infraestructura todavía no está completa y los interesados pueden anotarse en una lista de espera

Gran parte del territorio argentino aparece actualmente como “disponible”, sobre todo en provincias del centro y norte del país. Algunas regiones con alta concentración de usuarios muestran restricciones temporales debido a la demanda.

Las áreas con mayor saturación incluyen sectores del Área Metropolitana de Buenos Aires, Río Grande en Tierra del Fuego y Cutral Co en Neuquén. La compañía indicó que esas zonas alcanzaron el máximo de capacidad operativa de los satélites disponibles. Starlink confirmó además un plan de expansión para 2026 con más dispositivos en órbita y mejoras en la red. La empresa busca incorporar nuevos clientes en regiones que hoy mantienen listas de espera.

El sistema satelital funciona mediante kits de instalación que incluyen antena, router Wi-Fi, cables y base de montaje. Los usuarios pueden instalar el equipo sin asistencia técnica gracias a una aplicación oficial que señala el punto con mejor recepción. La compañía comercializa distintos tipos de planes según el uso de la conexión. Los servicios se dividen entre alternativas residenciales, itinerantes y empresariales.

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Valores Starlink mayo de 2026

Los planes residenciales de Starlink ofrecen internet ilimitado y administración online desde la plataforma oficial. Los valores cambian según la velocidad y la prioridad de red asignada a cada usuario.

Los precios mensuales de los planes residenciales son los siguientes:

residencial lite: $45.000 mensuales

$45.000 mensuales residencial estándar: $65.000 mensuales

El plan Estándar cuenta con prioridad de tráfico durante horarios de alta demanda. El servicio Lite puede registrar menores velocidades en momentos de congestión de la red..

La empresa también ofrece planes itinerantes para vehículos, casas rodantes y embarcaciones. Estas alternativas permiten conexión en movimiento y no dependen de un domicilio fijo.

Los valores de los planes itinerantes son:

itinerante 100 GB : $63.000 mensuales

: $63.000 mensuales itinerante ilimitado: $140.000 mensuales

$140.000 mensuales prioridad global 50 GB: $365.000 mensuales

El plan Prioridad Global habilita conectividad en altamar y aguas internacionales. El servicio itinerante ilimitado apunta a usuarios que necesitan conexión constante en rutas o zonas alejadas.

La velocidad de los planes móviles presenta limitaciones técnicas en comparación con los servicios residenciales. La compañía informa además que los usuarios itinerantes no tienen prioridad de red en áreas congestionadas.

Starlink comercializa dos opciones principales de hardware en Argentina. El kit estándar de cuarta generación incluye antena de gran tamaño, router Wi-Fi 6, fuente de alimentación y cables de instalación.

Los valores de los equipos son:

kit estándar : entre $299.000 y $499.999

: entre $299.000 y $499.999 starlink mini: entre $250.000 y $590.000

El modelo Starlink Mini posee un formato compacto y menor consumo energético. El dispositivo puede conectarse a baterías portátiles o tomas de 12 voltios en vehículos.

La empresa también vende equipamiento empresarial para entornos de alta exigencia técnica. El kit High Performance tiene un costo de $1.576.900 y apunta a compañías que requieren mayor estabilidad de conexión y herramientas avanzadas de gestión.

La comparación con la fibra óptica todavía muestra ventajas para las conexiones tradicionales en grandes centros urbanos. Los servicios de fibra ofrecen menor latencia y precios más bajos en ciudades con infraestructura desarrollada.