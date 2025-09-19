Starlink: ya se sabe qué celulares son compatibles con el internet satelital de Space X







La empresa aclaró cuáles son los dispositivos con lo que se puede acceder al servicio. Conocé si el tuyo es uno de ellos.

Estos son los celulares compatibles con la tecnología Starlink. X

Starlink es uno de los primeros servicios de internet satelital que llegó a la Argentina. Pertenece a SpaceX, la empresa del magnate Elon Musk, y se destaca frente a los proveedores tradicionales porque logra llevar conexión a zonas rurales donde antes era prácticamente imposible acceder a internet.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La compañía anunció que, a partir de octubre, millones de usuarios podrán utilizar T-Satellite, un servicio que surge de la alianza entre T-Mobile y Starlink. Gracias a este convenio, será posible usar datos móviles directamente desde los satélites en aquellos momentos o lugares donde la cobertura convencional deje de funcionar.

starlink.webp

Cómo funciona el internet satelital de Starlink Este tipo de conexión no requiere la compra de equipos ni antenas especiales. El servicio satelital se activa de manera automática cuando el celular queda fuera del área de cobertura móvil y, en ese momento, en la pantalla aparece la etiqueta “T-Mobile SpaceX”.

La conexión está diseñada para que solo ciertas aplicaciones puedan funcionar con datos satelitales, como Google Maps, Messages y Find Hub, por lo que no reemplaza a la conectividad móvil convencional, solo ayuda en momentos en los que el usuario queda sin nada de señal.

Su alcance se limita a funciones básicas, entre ellas la posibilidad de realizar llamadas de emergencia al 911, lo que asegura asistencia en situaciones críticas incluso en lugares sin cobertura terrestre. Es importante aclarar que, por el momento, este convenio aplica únicamente para usuarios residentes en Estados Unidos. Los celulares compatibles con Starlink El operador publicó una lista oficial de dispositivos habilitados, que reúne modelos recientes de las principales marcas. La gran novedad es la familia Google Pixel 10, que será la primera en contar con soporte completo para datos vía satélite desde su lanzamiento. Google Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL y Pixel X Fold : soportan texto, MMS y datos desde el primer día.

: soportan texto, MMS y datos desde el primer día. Pixel 9 y 9 Pro (incluidas las versiones XL y Fold): permiten texto y MMS; los datos estarán disponibles a partir de octubre.

(incluidas las versiones XL y Fold): permiten texto y MMS; los datos estarán disponibles a partir de octubre. Pixel 9a: solo mensajes de texto. Apple (iPhone) Desde iPhone 13 hasta iPhone 17: actualmente habilitados solo para mensajes de texto. La función de MMS y datos se incorporará en futuras actualizaciones. Motorola Modelos de 2025 (Moto Edge, Moto G 5G, G Power 5G y la serie Razr, incluyendo Razr+ y Razr Ultra): compatibles con texto y MMS; los datos llegarán en una segunda fase.

(Moto Edge, Moto G 5G, G Power 5G y la serie Razr, incluyendo Razr+ y Razr Ultra): compatibles con texto y MMS; los datos llegarán en una segunda fase. Modelos de 2024: limitados a texto y MMS, sin acceso a datos todavía. T-Mobile (REVVL) REVVL 7, 7 Pro y REVVL 8: actualmente permiten solo texto; la habilitación para MMS y datos llegará más adelante.

Temas Starlink