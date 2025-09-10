Starlink: esta herramienta es fundamental para instalar la antena correctamente







Descubrí el paso a paso para instalar correctamente el kit de hardware de este servicio de internet.

La instalación de la antena requiere de una serie de pasos y del uso de la app Starlink.

La compañía de internet Starlink, fundada por Elon Musk, destaca especialmente por su conexión satelital veloz. Esto se debe a la antena, que se conecta con los satélites y se debe instalar manualmente, pero para ello es necesario utilizar la aplicación oficial del servicio.

La antena de Starlink es aparte del kit de hardware de la empresa, en el que se incluye la base del artefacto, el router Gen 3, la fuente alimentación y dos cables. Este kit es igual para ambos planes de conexión: el Residencial (diseñado para ofrecer internet dentro de los hogares) y el Itinerante (utilizado especialmente para viajes y traslados).

Para qué sirve la App Starlink

La aplicación de Starlink es una herramienta fundamental, ya que con esta los usuarios podrán encontrar la ubicación ideal para la antena. Esta se debe colocar en un espacio en donde no haya interferencia del entorno, ya sean árboles, techo o animales, para que la conexión con los satélites sea efectiva.

Por otro lado, con la app estos podrán personalizar la configuración, acceder a información para la resolución de problemas con el equipo y contactarse con el soporte técnico de Starlink. Esta herramienta está disponible tanto para Android como para iOS y se deberá registrar un usuario.

Paso a paso: Cómo instalar la antena Starlink utilizando la app

Para poder colocar la antena correctamente con ayuda de la app Starlink, los usuarios deberán realizar los siguientes pasos: Instalar en el celular la aplicación de Starlink, que ayudará a encontrar la ubicación ideal para colocar la antena. Conectar un extremo del cable a la antena y el otro al router. Luego, conectar este al router Gen 3 incluido en el kit y enchufarlo a un tomacorriente. Encontrar un espacio que tenga vista completa al cielo para que la antena pueda mantenerse conectada a los satélites mientras se mueven. Cualquier objeto que interfiera la conexión interrumpirá el servicio. Para asegurarse de tener un buen lugar, utilizar la app de Starlink. Seguir los pasos de instalación en la app. Una vez conectado el aparato, aparecerá una alerta en la aplicación si es necesario rotar la antena para obtener conexión. Buscar en el celular la red de internet de nombre STARLINK y conectarse a ella. Una vez hecho esto, se recomienda ingresar un nuevo nombre de red y contraseña.