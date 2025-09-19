Septiembre no es un mes que destaque por los feriados nacionales. De todas formas, hay ciertas localidades que cuentan con feriados locales que benefician a quienes trabajan o estudian.
Feriados 2025: el último y sorpresivo fin de semana largo de septiembre
Si bien no será para todos ni forma parte del calendario de feriados a nivel nacional, esta fecha favorece a muchos afortunados.
-
Un fin de semana largo inesperado para disfrutar en septiembre 2025: a qué se debe este sorpresivo feriado
-
Es oficial: el Gobierno decretó feriado el 18 de septiembre en Buenos Aires
No suelen tener un gran alcance, pero estas fechas con celebraciones particulares terminan por favorecer a miles de personas. Este lunes 29 de septiembre en especial, ya que le regalará a varios afortunados la chance de tener un fin de semana largo para poder cerrar el mes con un merecido descanso.
Por qué es feriado el lunes 29 de septiembre de 2025
El lunes 29 de septiembre habrá feriados a nivel local en la provincia de Buenos Aires. El partido de San Miguel del Monte tendrá un día no laborable debido al Día de San Miguel Arcángel, el santo patrono de la ciudad. Por su parte, las localidades de General Alvarado del partido homónimo y San Miguel Arcángel del partido de Adolfo Alsina celebran su aniversario fundacional.
Estas actividades no alcanzan a todos, ya que serán los empleados públicos y estudiantes quienes no trabajarán. El resto deberá estar atento a las decisiones que tomen sus empleadores, aunque podrían verse beneficiados por los eventos que se realizarán en sus comunidades.
Feriados 2025: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles de 2025
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
- Jueves 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2025
- Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)
- Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)
- Temas
- Feriados
Dejá tu comentario