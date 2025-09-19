Feriados 2025: el último y sorpresivo fin de semana largo de septiembre







Si bien no será para todos ni forma parte del calendario de feriados a nivel nacional, esta fecha favorece a muchos afortunados.

Estos feriados locales suelen generar muchas expectativas para quienes pueden disfrutar de estos días.

Septiembre no es un mes que destaque por los feriados nacionales. De todas formas, hay ciertas localidades que cuentan con feriados locales que benefician a quienes trabajan o estudian.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

No suelen tener un gran alcance, pero estas fechas con celebraciones particulares terminan por favorecer a miles de personas. Este lunes 29 de septiembre en especial, ya que le regalará a varios afortunados la chance de tener un fin de semana largo para poder cerrar el mes con un merecido descanso.

Feriados Descanso Estos días no forman parte del calendario de feriados, pero le dan a varios afortunados un merecido descanso.

Por qué es feriado el lunes 29 de septiembre de 2025 El lunes 29 de septiembre habrá feriados a nivel local en la provincia de Buenos Aires. El partido de San Miguel del Monte tendrá un día no laborable debido al Día de San Miguel Arcángel, el santo patrono de la ciudad. Por su parte, las localidades de General Alvarado del partido homónimo y San Miguel Arcángel del partido de Adolfo Alsina celebran su aniversario fundacional.

Estas actividades no alcanzan a todos, ya que serán los empleados públicos y estudiantes quienes no trabajarán. El resto deberá estar atento a las decisiones que tomen sus empleadores, aunque podrían verse beneficiados por los eventos que se realizarán en sus comunidades.

Feriados 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Domingo 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable) Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

Temas Feriados