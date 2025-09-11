¿Tu Starlink anda lento? Con estas 5 herramientas podés evaluar el rendimiento de tu conexión a internet

Revisar el funcionamiento de la red satelital permite mantener la velocidad y evitar interrupciones en videollamadas, contenido en streaming o videojuegos.

Starlink se presenta como una gran alternativa para zonas rurales, donde la infraestructura de telecomunicaciones es limitada o inexistente.

La velocidad de la conexión a internet dejó de ser un detalle técnico para convertirse en parte central de la vida cotidiana, ya que es una cuestión que define la calidad de las videollamadas, el trabajo remoto, el entretenimiento vía streaming y hasta los videojuegos. En ese escenario, Starlink , el servicio satelital creado por SpaceX , la empresa de Elon Musk , se posiciona como una de las propuestas más revolucionarias.

Sin embargo, como toda tecnología, su rendimiento no siempre es uniforme. Factores como la congestión de la red, las condiciones climáticas o la ubicación del usuario pueden impactar en la calidad del servicio. Por eso, medir de forma precisa el rendimiento y la estabilidad es clave para identificar problemas y optimizar la experiencia. ¡Descubrí cómo hacerlo!

La aplicación oficial de Starlink incluye un medidor particular que permite evaluar la conexión directamente desde el la antena hasta la estación terrestre y, en una segunda instancia, hasta el dispositivo del usuario. Esto ofrece un diagnóstico completo del recorrido de la señal . Su ventaja es la integración y la precisión dentro de la compañía, aunque su limitación está en que no permite contrastar con servidores externos.

2. Speedtest by Ookla

Probablemente la herramienta más popular en todo el mundo para medir velocidad de Internet, ya que su red global de servidores permite obtener datos muy precisos sobre descarga, subida, latencia y jitter. Para usuarios de Starlink, Ookla es útil porque ofrece la posibilidad de elegir servidores cercanos o estratégicos, lo que ayuda a entender cómo se comporta la conexión en diferentes escenarios.

3. Fast.com

Creada por Netflix, esta plataforma es muy sencilla: solo tenés que abrirla y automáticamente muestra la velocidad de descarga. Aunque su enfoque es limitado, porque no mide subida ni latencia, resulta calve para quienes consumen mucho contenido en plataformas de streaming porque está optimizada para ese uso específico.

4. Testmy.net

A diferencia de otros, esta evita servidores de caché y busca replicar condiciones reales de navegación. Esto permite obtener resultados más "reales", sin optimizaciones intermedias. Además, mide por separado descarga y subida, lo que ayuda a detectar fluctuaciones y analizar mejor el rendimiento en distintas horas del día.

5. Measurement Lab (M-Lab)

Se trata de una plataforma abierta y sin fines de lucro, respaldada por instituciones académicas y de investigación. Su herramienta Network Diagnostic Tool (NDT) mide velocidad y la calidad general de la red. Lo más interesante es que sus resultados se almacenan en una base pública, lo que la convierte en una opción ideal para quienes buscan obtener datos comparables a gran escala.

Starlink: ¿cómo interpretar los resultados?

Para hacer un test de velocidad, es importante saber qué significa cada parámetro y cómo influye en la experiencia diaria. Entre los más destacado se encuentran:

Velocidad de descarga : indica cuántos datos recibís por segundo. Es la métrica más asociada al streaming, descargas y navegación. Si es baja, notarás cortes en los videos o páginas que tardan demasiado en cargar.

: indica cuántos datos recibís por segundo. Es la métrica más asociada al streaming, descargas y navegación. Si es baja, notarás o páginas que tardan demasiado en cargar. Velocidad de subida : refleja la capacidad de enviar datos. Fundamental para videollamadas, subir archivos a la nube o transmitir en vivo. En caso de que sea lenta, podrás obtener imágenes pixeladas o audios entrecortados .

: refleja la capacidad de enviar datos. Fundamental para videollamadas, subir archivos a la nube o transmitir en vivo. En caso de que sea lenta, podrás obtener imágenes pixeladas o . Latencia (ping) : mide el tiempo que tarda un paquete de datos en ir y volver. Cuanto menor sea, mejor. Es esencial para videojuegos online y cualquier actividad en tiempo real.

: mide el tiempo que tarda un paquete de datos en ir y volver. Cuanto menor sea, mejor. Es esencial para videojuegos online y cualquier actividad en tiempo real. Jitter : muestra la variación en la latencia. Si es alto genera microcortes y retrasos , incluso si la velocidad de descarga parece buena.

: muestra la variación en la latencia. Si es alto genera , incluso si la velocidad de descarga parece buena. Pérdida de paquetes: significa que parte de los datos enviados nunca llegan a destino. Aunque no siempre aparece en los tests básicos, impacta de forma directa en las videollamadas.

starlink.webp

Consejos para mejorar la calidad de tu conexión Starlink

Aunque las herramientas de medición permiten evaluar el rendimiento, hay prácticas que pueden aumentar la velocidad, la estabilidad y la calidad de Starlink. Entre estas, se destacan: