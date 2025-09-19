SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

19 de septiembre 2025 - 16:48

El dólar blue escaló casi $100 en la semana y la brecha con el oficial tocó máximos de un mes

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue se afianzó esta semana por encima de los $1.500.

Depositphotos

El dólar blue subió por séptima jornada consecutiva y cerró a $1.500 para la compra y a $1.520 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. De este modo, la brecha con el oficial terminó en máximos de un mes.

El informal aumentó $10 este viernes. Además, en la semana acumuló un alza de $95 (+6,7%) y desde las elecciones en la provincia de Buenos Aires creció $150 (+10,9%).

En el segmento oficial, el Banco Central (BCRA) intervino por cerca de u$s1.200 millones en las últimas ruedas para sostener el precio en el techo de la banda, frente a la elevada demanda. En sintonía, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que "van a vender hasta el último dólar en el techo de la banda".

En este marco, el spread con el mayorista se ubicó esta jornada en el 3,1%, el valor más alto desde el 18 de agosto..

A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 19 de septiembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, se vendió a $1.475. El BCRA volvió a intervenir fuerte para mantener la cotización en el techo de la banda.

Valor del MEP hoy, viernes 19 de septiembre

El dólar MEP cotiza a $1.541,98 y la brecha contra el mayorista llega al 4,5%.

Valor del dólar CCL hoy, viernes 19 de septiembre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.558,88, por lo cual la brecha escala al 5,7%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 19 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.969,50.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 19 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.550,01, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 19 de septiembre

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s115.657, según Binance.

