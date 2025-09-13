¿Te quedaste sin señal? Podés ser víctima de una estafa virtual que roba tu número y dinero







Esta nueva técnica de fraude permite a los delincuentes duplicar tu línea y acceder a cuentas bancarias, redes sociales y mensajes antes de que lo notes.

La clave para protegerte de esta estafa es generar contraseñas únicas, activar la doble verificación y cuidar tus datos personales.

En los últimos meses, una nueva modalidad de estafa virtual se consolidó como una de las más peligrosas en nuestro país: el SIM swapping. Esta técnica permite a los ciberdelincuentes tomar el control total del número de teléfono de la víctima mediante un proceso de duplicación, dejando al usuario sin señal y con acceso limitado a sus cuentas personales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El impacto es inmediato ya que los atacantes pueden interceptar mensajes, modificar contraseñas y vaciar cuentas bancarias en cuestión de minutos. Y lo más preocupante es que el avance tecnológico, lejos de frenar el fraude, la hizo más sofisticada: hoy, tanto las tarjetas físicas como las eSIM digitales pueden ser el blanco de robo, lo que permite a los hackers acceder a números y servicios sensibles con gran rapidez. A continuación, conocé los detalles.

Los teléfonos inteligentes han abierto a los yihadistas posibilidades de acción, al tiempo que permitieron a los servicios antiterroristas detectar dónde se encontraban Los teléfonos inteligentes han abierto a los yihadistas posibilidades de acción, al tiempo que permitieron a los servicios antiterroristas detectar dónde se encontraban

SIM swapping, la nueva modalidad de estafa virtual El SIM swapping es un fraude que comienza con la obtención de datos personales del usuario, que los delincuentes consiguen mediante técnicas de phishing o monitoreo de redes sociales. Información como nombre completo, DNI, dirección y número telefónico es suficiente para que los atacantes puedan suplantar la identidad del titular y solicitar un duplicado de la tarjeta a la operadora de telefonía.

Una vez activada, el control pasa al estafador, quien puede recibir todos los mensajes de verificación, cambiar contraseñas y acceder a servicios digitales, como homebanking y billeteras virtuales. Mientras tanto, la víctima se queda sin señal y sin posibilidad de comunicarse o controlar sus cuentas.

tarjeta sim Y la evolución tecnológica amplió la vulnerabilidad: las eSIM, conectadas mediante aplicaciones o códigos QR, permiten que todo el proceso se realice de forma remota. Esto facilita que los delincuentes puedan instalar la línea en otro equipo en cuestión de segundos, haciendo que el fraude sea más rápido y difícil de detectar. La guía para protegerte del SIM swapping Activar la verificación en dos pasos en aplicaciones de mensajería, como WhatsApp, correo electrónico y plataformas bancarias, preferentemente con un PIN adicional que impida el acceso de terceros.

en aplicaciones de mensajería, como WhatsApp, correo electrónico y plataformas bancarias, preferentemente con un que impida el acceso de terceros. Evitar la autenticación por SMS y optar por apps de generación de códigos como Google Authenticator o Microsoft Authenticator, que ofrecen mayor seguridad ante la duplicación del número.

y optar por apps de generación de códigos como Google Authenticator o Microsoft Authenticator, que ofrecen mayor seguridad ante la duplicación del número. Cuidar la privacidad en redes sociales , evitando publicar datos sensibles como DNI, dirección, fecha de nacimiento o número de teléfono, que podrían ser utilizados por los estafadores.

, evitando publicar datos sensibles como DNI, dirección, fecha de nacimiento o número de teléfono, que podrían ser utilizados por los estafadores. Desconfiar de enlaces sospechosos y mensajes que soliciten información personal, ya que el phishing sigue siendo la vía más común para obtener datos.

y mensajes que soliciten información personal, ya que el phishing sigue siendo la vía más común para obtener datos. No usar redes Wi-Fi públicas para operaciones financieras o ingresar contraseñas, ya que pueden ser interceptadas fácilmente por delincuentes.

para operaciones financieras o ingresar contraseñas, ya que pueden ser interceptadas fácilmente por delincuentes. Usar contraseñas robustas y únicas para cada servicio, renovándolas periódicamente para minimizar el riesgo de accesos no autorizados.

para cada servicio, renovándolas periódicamente para minimizar el riesgo de accesos no autorizados. Revisar y actualizar los métodos de recuperación de cuentas, asegurando que los correos y números asociados sean confiables para que se pueda recuperar la línea en caso de un ataque.

Temas estafas

Robo