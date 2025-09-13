Continúa el pago de las jubilaciones de ANSES: a quiénes le depositan la próxima semana

Así es como sigue el cronograma de cobros de las prestaciones sociales para gente mayor en el mes de septiembre 2025

El mes de septiembre sigue con sus pagos para los jubilados y pensionados . Las prestaciones de ANSES registraron un incremento del 1,9% , que ya se pudo notar en los haberes depositados en las cuentas bancarias. Además, continúa el bono de $70.000 para los beneficiarios con ingresos más bajos.

Como todos los meses, las fechas de cobro se distribuyen según la terminación del DNI , tanto para quienes perciben el haber mínimo como para los que superan ese monto. Las acreditaciones seguirán de manera escalonada a lo largo de todo septiembre.

Con el aumento y el refuerzo incluido, el haber mínimo se ubica en $390.277,17 . Quienes cobren menos de esa cifra reciben un bono proporcional hasta llegar a ese total. Las principales prestaciones quedan de esta manera:

Quiénes acceden al bono de $70.000

El refuerzo mensual se le otorga a todos los jubilados y pensionados cuyos haberes no superen el mínimo. En estos casos, ANSES liquida hasta $70.000 adicionales para poder llegar a la suma total de $390.277,17. Para los beneficiarios que superan esa cifra, el bono no se acredita.

Cuándo cobran los jubilados de ANSES en septiembre 2025

Los pagos se realizan según la terminación del documento. El calendario para jubilaciones y pensiones que continua para los que no superan el haber mínimo es:

DNI terminados en 5: 15/9

DNI terminados en 6: 16/9

DNI terminados en 7: 17/9

DNI terminados en 8: 18/9

DNI terminados en 9: 19/9

Por el otro lado, las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo se pagan en estas fechas: