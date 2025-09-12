iPhone 17: cuándo llegará a Argentina y cuánto costará

El nuevo teléfono de Apple fue presentado en el evento Awe Drops, que tuvo lugar el pasado martes 9 de septiembre. Allí, también fue mostrado por primera vez una de las nuevas versiones del móvil llamada "Air".

Apple presentó el pasado martes su nueva versión de celulares: los iPhone 17 . El lanzamiento está compuesto por varios modelos - standard, Pro, Pro Max y el flamante Air , el más delgado hasta la fecha - que estarán a la venta a partir del 19 de septiembre en Estados Unidos.

Cabe destacar que Apple no cuenta con una tienda oficial en Argentina y la nueva generación de los celulares Apple estará disponible en el país a través de resellers e importadores locales. Se estima que el modelo más barato comenzará en los $2.000.000.

Según dieron a conocer distintos resellers locales, el nuevo iPhone podría estar presente en el país de manera mucho más rápida que en lanzamientos anteriores. De acuerdo las estimaciones, el teléfono podrá estar disponible entre finales de octubre y mediados de noviembre.

Esta diferencia, según explicaron, que esta velocidad tiene que ver con los cambios implementados por el Gobierno en los aranceles de importación para tecnología.

Cuánto costará el iPhone 17 en Argentina

La preventa comenzará el 12 de septiembre en Estados Unidos y los equipos estarán disponibles desde el 19 de septiembre. En el país de origen de Apple, los valores serán los siguientes:

iPhone 17 : desde u$s799

: desde u$s799 iPhone Air : desde u$s999

: desde u$s999 iPhone 17 Pro : desde u$s1.099

: desde u$s1.099 iPhone 17 Pro Max: desde u$s1.199

Por otro lado, también estará la opción de comprarlo en los resellers locales. Si bien, por el momento no hay valores confirmados, se esperan que los mismos se ubiquen en:

iPhone 17: $2.000.000

$2.000.000 iPhone Air : $2.550.000

: $2.550.000 iPhone 17 Pro : $2.800.000

: $2.800.000 iPhone 17 Pro Max: $2.950.000

iPhone 17 Air: la nueva apuesta ultrafina de Apple

El iPhone Air se llevó todas las miradas durante la presentación de Apple. Con apenas 5,6 mm de grosor, el nuevo modelo se erigió como el smartphone más fino que la marca de la pantalla haya fabricado.

iphone air iPhone Air tiene apenas 5,6 mm de grosor.

Su pantalla es una ProMotion de 6,5 pulgadas a 120Hz, lo que garantiza fluidez tanto para juegos como para consumo multimedia. Por dentro, equipa el chip A19 Pro y el módem C1x, que lo hacen compatible con Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread. En fotografía, trae una cámara trasera de 48 MP con lente telefoto integrada de 12 MP, más una cámara frontal de 18 MP con función Center Stage, ideal para videollamadas.

El equipo abandona la ranura física de SIM y funciona únicamente con e-SIM. Apple asegura que ofrece batería para todo el día, con la opción de alcanzar hasta 40 horas de video mediante una batería externa MagSafe. Estará disponible en negro, blanco, dorado claro y azul cielo.