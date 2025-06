Denuncian a la empresa de inteligencia artificial de Elon Musk por fuerte contaminación en zonas vulnerables

inteligencia artificial.jpg La IA de X puede traerle serios problemas legales a Elon Musk freepik.com

También informaron que destinaron u$s35 millones a la construcción de una subestación eléctrica y otros u$s80 millones para levantar una planta de reciclaje de agua, en beneficio de la empresa pública local Memphis, Light, Gas and Water.

Las repercusiones ambientales y sanitarias

A pesar de las declaraciones oficiales, distintas entidades advirtieron sobre los efectos negativos que tiene la supercomputadora de xAI sobre el medioambiente y la salud pública. De acuerdo con especialistas citados por el SELC, las turbinas alimentadas con gas generan smog, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, que provocan irritaciones pulmonares, y formaldehído, un compuesto cancerígeno.

Los reclamos se intensificaron luego de que en junio de 2024, la cámara de comercio de Memphis anunciara que xAI construiría su supercomputadora en un parque industrial al sur de la ciudad, una zona próxima a fábricas y a una planta de energía a gas de la Autoridad del Valle de Tennessee.

El Centro de Derecho Ambiental del Sur sostuvo que la operación de las turbinas de xAI viola la Ley de Aire Limpio. Además, advirtió que los residentes cercanos al establecimiento enfrentan niveles de riesgo de cáncer cuatro veces más altos que el promedio nacional.

El grupo legal ya presentó una petición formal ante la Agencia de Protección Ambiental (EPA) para que investigue la situación y tome las medidas necesarias. En ese contexto, se espera que la controversia continúe creciendo en los próximos días, mientras se define si se autorizará el funcionamiento pleno del complejo tecnológico en Memphis.